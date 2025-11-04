この夏プロになった16歳の男性サーファーの特集です。

秋田の海で技を磨いてきた男性は父と2人でより高みを目指し、サーフィンが盛んな千葉へと旅立つ決意を固めました。16歳の素顔に迫ります。



4歳から秋田の海でサーフィンをはじめた佐藤正英さん16歳。



6月にサーフィンのプロリーグ、Sリーグの選手に認定されました。国内で男女あわせて500人ほどの狭き門。





「じゃあ行ってきます！」正英さんの一番の強みは低く小さい波への対応力です。沈みづらく より速く動ける軽い体を生かして波に身をゆだねるといいます。毎日のように海へと通った経験を生かしながら、波の切れ間をみつけ乗りこなしていきます。プロとして初めて臨んだ9月の神奈川で開かれた大会。『低く小さい波が多い秋田で培った経験』を活かし見事2位入賞を果たしました。正英さんと同じロングボードを得意としているのが父の正人さんです。「おつかれさまです！」正英さん「思ったより良くなかった」父「うん、こっち移動させようと思った、こっちは（波が）来てたから」父「乗れる波がものすごく少ないんで…良かったと思いますよ」父に教わりながらたどり着いたプロの道。寝ても覚めても考えるのはサーフィンのことばかりです。正英さん「考え事しててもサーフィンしてる時だけはそれを忘れて海になじむというか自然の中で生きているってことが自分に合ってるって感じてる」父・正人さん「とにかく小さいころから普通の家族だと観光地行ったり街行ったりするのが普通の家族だと思うんだけどほとんど海にしか連れて行かなかったくらい。」プロのサーファーとして生きていく。正英さんはこの秋、父と共に国内でサーフィンが盛んな千葉に拠点を移すことを決意しました。当面、千葉県内では引き合いが多いサーフボードの修理を生活費に充てることにしています。父・正人さん「こう当ててるじゃんじゃなくてこう、こっち側でこうやって」その技術も父から受け継ぐ正英さん。親子二人三脚の挑戦が続きます。2人の生活基盤は当面1台の車。プロサーファーは遠征が付き物で工夫しながら暮らしています。正英さん「例えばごはん炊くときとかだったらこういう木の板を敷いて、これがカセットコンロになるんですけど、これをここに置いて、今ないんですけど鍋置いて米を炊いて米炊き終わったら鍋いったん寄せてフライパン置いて、野菜だったりなんだり炒めたりして、フライパンのまま米も鍋のままみんなでつついて食ってますね」一度きりの人生、サーフボードと自分の技で乗り切る覚悟を決めています。正英さん「気づけば海にいたっていう感じなので今となっては海がない生活ってのは考えられないですね。波と一心同体になってお互いを引き立たせるような演技ができるサーファーになれればいいなと思っています」正英さんのプロとしての挑戦は始まったばかり。世界中の波をつかむようなトップサーファーになる日を夢見て、きょうも大海原へ挑みます。