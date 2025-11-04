近畿日本鉄道は、2026年秋から近鉄名古屋駅・賢島駅間で、上質な車内空間でフランス料理を楽しめる新たなレストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」の運行を開始すると発表しました。

列車のコンセプトは「美食が誘う、優雅な列車旅」。提供される食事は、志摩観光ホテル樋口総料理長が監修した本格的なコース料理の「フレンチコース」と、近鉄・都ホテルズが監修したフレンチを手軽に楽しめる「フレンチ膳」の2種類。食事やドリンクの提供など車内サービスは近鉄リテーリングが担当し、伊勢志摩の魅力を発信します。

「Les Saveurs 志摩」とは？

「Les Saveurs 志摩」は特急車両12400系4両1編成を、約7.5億円をかけて改造したレストラン列車です。

近鉄名古屋駅から伊勢市・宇治山田・五十鈴川・鳥羽・鵜方に停車しながら、賢島駅までの区間を運行。往路は近鉄名古屋駅11:00頃発・賢島駅13:30頃着、復路は賢島駅16:30頃発・近鉄名古屋駅19:30頃着の1日1往復、週6日の運行となります（季節により週7日営業する場合もあります）。運転時刻や料金の詳細は後日発表される予定です。

車窓の景色とともに、4号車では志摩観光ホテル樋口総料理長監修のフレンチコースを、1･2号車では近鉄・都ホテルズ監修の「フレンチ膳」を楽しめます。運行開始時期は2026年秋を予定しています。

志摩観光ホテル総料理長監修の本格フレンチを提供

「Les Saveurs 志摩」の「Saveurs（サヴール）」はフランス語で「味」「風味」という意味。その名の通り、伊勢志摩の味覚が満載の本格的なフランス料理を車内で味わえます。

提供される料理は、伊勢志摩の食文化を牽引してきた志摩観光ホテルの樋口宏江総料理長が監修した本格的なコース料理の「フレンチコース」と、近鉄・都ホテルズが監修した手軽にフレンチを楽しめる「フレンチ膳」の2種類が用意されます。

フレンチコース

4号車で提供される「フレンチコース」は志摩観光ホテル・樋口総料理長が監修。志摩観光ホテルは建築家・村野藤吾氏が設計を手がけ、皇室をはじめ多くの賓客を迎え入れてきた伊勢・志摩を代表するラグジュアリーホテルで、2016年には「G7 伊勢志摩サミット」のメイン会場に選定されました。当時のサミットでワーキングディナーを担当し、フランス農事功労章「シュヴァリエ」、文化庁長官表彰など受賞歴多数の樋口総料理長が監修した料理を味わえる貴重な体験が車内で提供されます。

樋口宏江総料理長 / 志摩観光ホテル

樋口総料理長は今回の監修に際し「車窓に広がる美しい風景とともに、三重の海と山が育む恵みを味わいながら、伊勢志摩への旅がより心豊かで、記憶に残るひとときとなれば」とコメント。三重県産の旬の食材をふんだんに使用した、贅沢で本格的なフランス料理のフルコースを、ゆったりとした空間で堪能しましょう。

「フレンチコース」料理内容

フレンチコース（イメージ）

・熊野地鶏のコンフィとあおさのキッシュ

・鮑のテリーヌ 茸のマリネとサラダを添えて

・海の幸のパピヨット

〜伊勢海老・伊勢まだい・蛤を香り豊かなブイヤベースで〜

・ビーフシチュー

・柑橘のタルトレットとアイスクリーム

・小菓子

〜生チョコレート、伊勢茶フィナンシェ、レモンマカロン、パート・ド・フリュイ・オ・トマト〜

※食材の入荷状況によりお料理の内容は変更になる場合があります。

フレンチ膳

3号車で提供される「フレンチ膳」は、近鉄・都ホテルズが料理監修。三重県産の食材をふんだんに使用した彩り豊かなフレンチを木箱に詰め込んで提供され、手軽でありながらも上質なフレンチを楽しめます。

「フレンチ膳」料理内容

フレンチ膳（イメージ）

三重県産和牛のパルマンティエ風 キャベツのルーロー

真珠貝柱とドライトマトのマリネ

伊勢あかりのポーク ローストポーク

伊勢どりのバロティーヌ バルサミコソース 三重県産温製野菜

伊勢湾産あさりのクラムチャウダー

など

志摩の「海・白砂・太陽」を表現したデザイン

エクステリアデザイン（イメージ）

列車のデザインは、志摩の自然と風景にインスパイアされた、優雅で洗練された空間を目指しています。エクステリアは、志摩の「海・白砂・太陽」が醸し出す爽やかな開放感を、深みのある青と光を感じる白で表現。青のメタリック塗装やゴールドのラインが施され、高級感を演出しています。

インテリアデザイン

「Les Saveurs 志摩」車内レイアウト

車内はフレンチ膳を提供する1･2号車、キッチン車として使用される3号車、フレンチコースを提供する4号車の4両編成。いずれも伊勢志摩の自然の美しさや、ゆったりとした上質な時間を感じさせる空間となっています。

4号車（フレンチコース 提供車両）

４号車 テーブル席（イメージ）

4号車は4人席×２卓と２人席×４卓の計16席。フレンチコースを堪能するための特別な車内空間です。革張りの家具調でくつろぎやすい座席や、やわらかな光の間接照明により、上質な空間を演出。各テーブルの間には手荷物が置ける収納ラックを設け、車両の両端部に大型荷物を収容できる荷物置場を設置。ゆったりと過ごせます。

1･2号車（フレンチ膳 提供車両）

1･2号車 2人席/1人席（イメージ）

1･2号車は２人席×15卓と１人席×4卓の計34席。フレンチ膳を楽しむのに適した、明るい空間です。窓に対して各席を斜め向きに配置することで、車窓の景色を楽しみやすいように。木目調の大きな仕切りにより、プライベート感も演出しています。2人席は向い合わせで横幅を広くとり、ゆったりとした空間に。1人席は進行方向により向きを変えられるよう、座席は固定せず、前後にテーブルが設置されています。

伊勢神宮や英虞湾をはじめとする観光地を有する伊勢志摩エリアで、食の魅力と上質な旅の体験を融合させた「美食の列車旅」を提供する「Les Saveurs 志摩」。来年秋のデビューが、今から楽しみですね。

