

若者気質に応じた変化の必要性は会社組織もプロレスも同じだという（写真：sasaki106／PIXTA）

100人の練習生がいれば生き残るのは3人ぐらい。かつての新日本プロレスの道場ではそんな過酷な選手の育成方法が当たり前だった。そう振り返る、元『週刊プロレス』編集長のターザン山本氏ですが、いっぽうでそうしたやり方は今の時代には通用しないともいいます。

タイパを重視する令和の時代にあって、ターザン山本氏が提唱するこれからの「プロレス道場」のありかたとはどんなものなのでしょうか。『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』に収録された同氏のコラムから、一部を抜粋・編集してお届けします。

プロレスの原点は道場にあるという「思想」

週刊プロレスで「道場論」を連載していた時、東スポのある記者から「あれ、いいねえ。面白いところに目をつけたね」とお褒めの言葉をいただいた。

私と東スポはある意味、敵対関係にあったのでびっくりしたことを覚えている。「道場にイデオロギー性を持たす」。そういう発想はそもそもそれまでのマスコミにはなかった。

プロレス団体は人気が爆発し興行成績が飛躍的に伸びると、レスラーもフロントも"その気"になってしまう傾向がある。早い話、浮かれてしまうのだ。そこがまた水商売の面白いところでもある。

興行成績の飛躍的上昇とその団体が本来持っている求心力は比例するとはかぎらない。多くの場合、人気が出ると内部空洞化現象が起きる。これはプロレス団体の宿命でもある。そして、残念なことに新日本もそうだった。

初代タイガーマスクのデビューをきっかけに、新日本ブームが爆発。そして猪木がつくり上げた新日本道場、ストロングスタイルは堕落。少なくとも私はそう感じた。

道場の精神、ポリシーがおざなりになっていった。そうなってはならないという私の中での危機感が週プロで「道場論」を始めたもともとの動機だった。

幸いなことに84年4月、第一次UWFが旗揚げした。この新団体は道場をアイデンティティーにしていた。

プロレスの原点はいつだって道場にあるという思想。すなわちキックの佐山聡。サブミッションの藤原喜明。この打と極を二大テクニックにして強さを追求していく勝負論。強くなる。強くなりたい。もうそれしかないというのがUWFだった。

プロレスの試合では派手な大技、必殺技がファンに持てはやされる。バックドロップ、ブレーンバスター、パワーボム。しかし、これらはわざわざ道場で練習することはない。ほとんどは寝技を中心にしたスパーリングである。お互いが関節技の極めっこをするのだ。

UWFの試合会場では客が入場するとそのスパーリングをあえて見せていた。その殺しの裏テクニックを知っているといないとではすべてが違ってくる。

アメリカでは会場で直接、レスラーに挑戦してくる怖いもの知らずの素人がいる。「プロレスラーは強くない。俺でも勝てる」となめているのだ。

それを迎え撃ち半殺し状態にして返してやるのがレスラーの役割だ。そうでないと示しがつかない。ビジネスが成立しなくなる。だから道場はそのための殺し屋集団養成所である。

見事なほど殺風景だった「UWFの道場」

さて、UWFは設立当初から資金不足が大きな問題としてあった。道場という広いスペースを確保しようとしたらそれなりの大金が必要。

その時、支援者が現れた。第一自動車運送のT社長だ。事務所の横にあった倉庫を道場として使ってほしい。どうぞ、どうぞというのだ。そこは新日本の道場があった二子玉川の反対方向にタクシーで10分ほど行った場所だった。

訪ねてみると吹きさらし状態。ただポツンとリングが置かれているだけ。シャワーは申し訳程度にあった。見事なほど殺風景だった。そこがまた哀愁が漂っていてUWFの生き方に合致していた。その素朴さ。シンプルさに惚れ込んでしまった私は何度、そこに通ったことか。

編集部があった水道橋とは距離的にも時間的にも、行けば半日がかりになる。練習が終わるとちゃんこになるが、新日本のような豪華な雰囲気はどこにもない。質素にして清貧。私はUWFではちゃんこをいただいたことはない。

ある時、郄田延彦選手が新人の若手とスパーリングをしていた。アームロックなどを極めていたと思う。

何かの拍子で2人が会話した。新人選手はついポロっと「わかっていますよ」というような言い方をした。反抗心から出た言葉ではない。彼からすると自然なことだったかも。

だがその瞬間、郄田選手がキレた。いきなり立ち上がるとその足で若手を思い切り蹴った。容赦しなかった。ものすごい形相。これにはさすがの藤原選手、前田（日明）選手も「郄田、やめとけ！」とは言えなかった。傍観するしかなかった。かつての新日本道場の空気がそこにはあったのだ。

新日本道場からUWF道場に移った「聖地」

あれからおよそ40年の時が流れている。プロレス道場で最も輝いていたのは、私的には第一次UWF時代のあの道場だったという思いが強い。

今、果たしてあの場所はどうなっているのだろうか？ できればそっと行ってみたいという気持ちにかられている。倉庫はあのままなのだろうか？ それとももはや何もないのか？ 今でもあの風景が目に焼きついている。

77年からの私の長いプロレス記者生活を通して、我が青春の足跡、聖地は、アントニオ猪木の新日本道場から、UWF道場となったのだ。

だからといってUWFに輝かしい未来が約束されていたわけではない。むしろ現実はお先真っ暗だったといってもよかった。それでも、何かを無条件に信じていた自分がそこにいた。UWFとはそういう見果てぬ夢が勝手に独り歩きして巨大化していったところがあった。

精神とはそういうものかもしれない。当時、道場論をより強化するため、骨法の創始師範、堀辺正史氏と対談を重ねた。道場論と武道。または武士道精神を合体させるためだ。そこから修行という概念も出てくる。

道場は自分自身と真正面から向き合う場でもあるのだ。正直、私は頭がどうかしていたのかも。UWFに入れ込んでいた。完全にはまっていた。のめり込んでいた。

その後、第一次UWFは崩壊。新日本へ合流。その新日本との対決はファンを興奮させた。

だが新日本とは決別して新生UWFを再旗揚げ。それもまた分裂。リングス、UWFインターナショナル、藤原組に分かれていった。

藤原組以外の道場には行ったことがない。すでに私の青春はその時、終わっていたのだ。

「令和の道場」はどうあるべきか

ここからは一転して現代の道場論になる。ずばり道場はその使命をすでに終えている。

かつて新日本の新弟子は入門すると即、丸坊主にされた。合宿所があるから住むことには困らない。食事も支給される。みんなタダだ。そのかわり先輩連中からは徹底的にしごかれる。イジメ抜かれる。そのせいでたいがいは夜逃げだ。





きつい練習にも耐えて生き残るのは100人いたら3人ぐらいか。選手育成方法としては確率が悪い。そこまでして生き残った者しかレスラーになってはいけない。力道山時代から、それが鉄則だった。

これは現代の若者気質には合わない。彼らはすぐに有名になりたいと思っている。遠回りはしたくない。なるべく最短時間でスターになりたい。さらに先輩後輩という縛りも通用しない。それを強要されるとすぐ辞めていく。今の会社組織も同じだ。

だから令和の新日本は「道場」をプロレスラーを育てる「学校」にするべきだ。三食付き。寝泊まりあり。そのためには高い授業料を取る。期間を決めて。コーチはいくらでもいる。きっちりしたカリキュラムもつくる。レスラーはどうあるべきか？ その講座も必要だ。プロレスラー養成工場、ファクトリーだ。

卒業した者にはそのまま旅立ってもらう。海外に行ってもいい。あるいは日本には様々なプロレス団体がある。オーディションやトライアウトに挑戦するのもありだ。もしかすると新日本が採用してくれるかもしれない。

「道場から学校へ」。令和のプロレスは新しくそこから始まってもいいはずだ。そのほうがスッキリする。さらば根性論！ さらば昭和！ さらばストロングスタイル！ さらば道場！ もはや後戻りはできない。時代はそうなってしまったのだ。

（ターザン山本 ： 元『週刊プロレス』編集長）