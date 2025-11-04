TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に出演中の楽駆のインタビューコメントが公開された。

本作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の再生を描く。

楽駆が演じるのは、吉井渚（サーヤ）の夫で音楽系バーを営む太平。突然家に転がり込んできた鮎美（夏帆）を受け入れ、渚とともに見守る温かな存在でもある。

「まず、いいタイトルだなと思いました」と楽駆は脚本を読んだ際の印象を語る。

「昭和から今までの間に、男女の価値観がすごく変化してきているなと思いました。それを“人それぞれ”で片付けることも多いけれど、この作品は『自分はどうなんだろう』『相手はどうなんだろう』と対話するきっかけをくれる。説教くさくなく、自分を見つめ直す作品だと感じました」

太平については「バーを経営しているので視野が広く、誰に対しても平等に接しながらみんなを俯瞰して見ている」と捉えているという。「太平みたいにあまり欲がなく毎日を生きているのはうらやましいです。渚との関係性を大事にしながら、鮎美との距離感も現場で話し合いながら作っています。ビジュアル面ではひげを伸ばしました（笑）」と明かした。

サーヤとの夫婦役については「何をやっても対応してくださるのでお芝居が楽しいですし、学ぶところが多い」と語る。「セリフを言おうとするのではなく、本当に心から出ている感じがして、自然なたたずまいが素敵です」と信頼を寄せる。

また、夏帆や竹内涼真との共演についても触れ、「夏帆さんは綿密に考えながらも相手を尊重する。竹内さんは1カットごとに違うことをやって、常に面白いものを求めている。お二人とも本当にすごい」と尊敬の念を口にした。

撮影現場では「僕とサーヤさんと夏帆さんでテキーラを飲むシーンがあったんですが、何回も撮り直したので全員トイレに行くタイミングが同じになった（笑）」というエピソードも披露。ムードメーカーについては「竹内さんはずっと面白い。現場を盛り上げまくっています」と笑顔を見せた。

「太平が鮎美の背中を押す場面もありますし、勝男もまた変わっていく。展開は速いけれど軸がしっかりしている」と第5話以降の見どころを語る楽駆。

「人が生きていく上で“じゃあ、あんたがやってみろよ”と思う瞬間ってたくさんある。そんな時に相手に寄り添うことや許すことの大切さが優しく描かれているドラマです。身構えずに見ても楽しめるし、気づきも多い作品だと思います」とメッセージを寄せた。

（文＝リアルサウンド編集部）