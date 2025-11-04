【ネコ漫画】猫の歯が抜けた！それって病気？愛猫がクッションをガウガウ噛んでいた理由【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
不妊治療など幅広いジャンルの漫画を描く海原こうめ( @koume_umihara )さんは、X(旧Twitter)やブログにてエッセイ漫画を公開している。夫と飼い猫のヤタさん、ナギさんと暮らし、その経験から飼い猫が登場するコミカルな漫画も描いている。今回は「猫の乳歯をみつけたら」を紹介するとともに、著者に本作で描かれたナギさんのチャレンジについても伺った。
飼い猫であるヤタさんが、ずっとクッションを噛んでいる様子を心配する作者の海原こうめさん。実は猫にも人間と同じように乳歯の生え変わりがあることを知り、その後、家の中でなんと6本もの乳歯を発見したエピソードが描かれている。飼い猫の乳歯が初めて抜けたときの心境について伺うと、「『猫に乳歯ってあるんだ！あっそりゃそうか！でも初めて見た!!』と、今まであまり聞いたこともなかったので、とっても驚きました」と当時の新鮮な驚きをそのままに語ってくれた。
本作「猫の乳歯をみつけたら」では、歯の生え変わりを通して猫の成長が描かれているが、ほかにも生活の中で猫の成長を感じた場面について作者に尋ねてみると、「子猫時代は引っ掛かれたり噛まれたりと傷が絶えませんでしたが、5歳を過ぎた今では爪を出さずにじゃれてくれるし(ヒートアップするとそうはいきませんが)、噛まれることもほぼなくなりました。成長につれて私たちとの生活にすっかり馴染んでくれたと思うと、うれしいです」と教えてくれた。
猫の乳歯は多くの場合、抜けたあとは飲み込んでしまうため、見つかることはラッキーなのだそう。海原こうめさんのエッセイ漫画には、そんな飼い猫たちとの日々がコミカルに描かれている。猫好きの方はぜひ読んでみて欲しい。
取材協力：海原こうめ(@koume_umihara)
