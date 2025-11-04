ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

通学からレジャーまでこれひとつ！【ニューバランス】のボックス型リュックが機能性も収納力も抜群。Amazonで販売中！

スクールからレジャーシーンとマルチに対応できる高機能リュックシリーズが今年も登場。撥水加工を施し、更には13インチのノートPCやタブレットが収納出来るクッションポケットも装備。30リットルと大容量なので荷物の多い学生さんやアウトドアにオススメのボックスリュック。

30Lの大容量で教科書やノートPCも余裕で収納。荷物が多い学生やアウトドア派にぴったりの設計となっている。

外側には抗菌仕様の上部ポケットを含む計5つの収納スペースを搭載し、使いやすさを徹底的に追求している。

撥水加工を施したPUレザー素材を採用しており、雨の日も安心して使えるのが魅力となっている。

背面アクセス付きで荷物の出し入れがスムーズ。クッションポケットもありPCやタブレットの持ち運びも安心だ。