ファミマのコンビニエンスウェアから「ウール混ソックス」が登場 - ホワイトモカ、ダークグリーンミックスの2色展開
ファミリーマートは10月31日、コンビニエンスウェアから「ウール混ソックス」(990円)を一部店舗を除く全国のファミリーマートで発売した。
「ウール混ソックス」(990円)
コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。
豊富な色展開が人気の「ショートソックス」「リブソックス」「クルーソックス」、アイコニックなデザインが特徴の「ラインソックス」など、ソックスの累計販売足数は3,000万足を突破し、好評を得ている。
今回新たに、これからの季節に活躍するウール混ソックスが登場した。抗菌性・伸縮性はもちろん、ウールならではの「吸湿保温性」に優れており、蒸れにくく、あたたかく快適に過ごせるアイテムとなっている。
「ウール混ソックス(ホワイトモカ)」(990円)
「ウール混ソックス(ダークグリーンミックス)」(990円)
カラーは「ホワイトモカ」と「ダークグリーンミックス」の2色を展開。ホワイトモカのつま先部分の縫い目には赤い糸を、ダークグリーンミックスには青い糸を使用し、配色にもこだわっている。サイズは22cm-25cmと25cm-28cmを用意しており、いずれも数量限定となる。
「ウール混ソックス」(990円)
