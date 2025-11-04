メディカルドック監修医が大腸ポリープの症状などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

「大腸ポリープ」とは？

大腸ポリープは粘膜層にできるイボのような突起を指していて、ポリープの大きさはさまざまで種類も多く、種類によってはがん化のおそれもある腫瘤です。

主に、40歳以降の中年層や高齢者に多く認められる疾患です。

全大腸の中でも特に高頻度で認められる発生部位としては直腸やS状結腸であると考えられています。

ポリープのサイズは、数mmから数cmまで多種多様で個々によって所見は異なります。

大腸ポリープの種類

大腸ポリープは組織のタイプによって、腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープに分けられます。

腫瘍性ポリープ

腫瘍性ポリープは悪性腫瘍・良性腫瘍に分けられます。このうち悪性腫瘍化（がん化）するのは腫瘍性ポリープのうちの良性腫瘍（腺腫）です。腫瘍性ポリープは主に遺伝、生活習慣、加齢などが原因となって発症します。

がん化の心配がある腫瘍性ポリープは早期の検査によって発見し、処置する必要があります。腫瘍性ポリープの約80%は良性腫瘍で腺腫と呼ばれていますが、この腺腫を放置してしまうとがんに変化してしまうリスクが高いといわれています。

一般的に、無症状のことが多い大腸ポリープなので、定期的に検査をして病変の早期発見を目指すことが必要です。

非腫瘍性ポリープ

非腫瘍性ポリープは炎症性ポリープ・過形成ポリープ・過誤腫性ポリープ・その他のポリープに分類されます。

非腫瘍性ポリープは、ほぼがん化する心配のないポリープといえます。

特に、炎症性ポリープは腸に炎症を起こす病気が原因で発症し、過形成ポリープは加齢が原因、過誤腫性ポリープは粘膜の過剰発育が原因になり発症します。

非腫瘍性ポリープでは潰瘍性大腸炎・クローン病などが原因で発症する炎症性ポリープ、加齢が原因の過形成ポリープなどがあります。

子どもや若年層がかかりやすい過誤腫性ポリープは組織の異常からできるポリープで、大腸がんに変化することはまずありません。

大腸ポリープのうち、非腫瘍性ポリープはがん化することのないポリープのため、放置してもほとんど問題ありません。

大腸ポリープができると現れる症状

大腸ポリープが形成されると、主に腸閉塞に伴う腹痛や嘔吐、あるいは血便などの症状が見受けられます。

腸閉塞

一般的には、大腸ポリープは無症状であることが多く、特にポリープの直径サイズが小さい症例では、自覚症状が認められないことも往々にしてあります。

一方で、サイズの大きなポリープ性病変が肛門近くに発生するケースでは、ポリープそのものが便の通り道を妨げて塞いでしまうことで腸閉塞を引き起こすリスクがあります。

腸閉塞になって、腹痛や嘔吐が見られる場合には、命にかかわる場合もありますので、できるだけ早く消化器内科や大腸肛門外来など専門医療機関に相談しましょう。

血便

ポリープ病変が肛門外に突出することも考えられますし、肛門や直腸部にポリープ病変が形成されている際には、血液成分が混入した便（血便）が排泄されるなどの有意症状を認める場合もあります。

その際には、大腸病変を評価するために消化器内科など専門医療機関を受診しましょう。

「大腸ポリープの原因」についてよくある質問

ここまで大腸ポリープの原因などを紹介しました。ここでは「大腸ポリープの原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

大腸ポリープがあるとどのような症状が現れますか？

甲斐沼 孟（医師）

大腸ポリープがあると、腹部違和感、腹痛、嘔気・嘔吐、血便などの症状が出現する場合もあります。心配であれば、専門医療機関を受診して相談しましょう。

大腸ポリープができる可能性の高い食品や食生活を教えてください。

甲斐沼 孟（医師）

大腸ポリープができる原因のひとつとしては、脂肪成分を多く含む揚げ物や肉などの動物性脂肪を多く取る、あるいは食物繊維を習慣的に摂取しないなどいわゆる食生活の欧米化に関連する日々の食生活が発症誘因になると考えられています。

大腸ポリープを予防する食品はありますか？

甲斐沼 孟（医師）

じゃがいもなどの野菜や穀物、きのこ類など食物繊維を豊富に含んだ食品を摂取すると、大腸ポリープを予防できる可能性があります。

ストレスが原因で大腸ポリープができることは考えられますか？

甲斐沼 孟（医師）

大腸ポリープの直接的な原因はまだ明確ではありませんが、脂肪の過剰摂取や食物繊維不足のみならずストレスに伴う便秘症状が危険因子のひとつだと考えられています。便秘によって大腸内に貯留している便が発酵を起こすことで大腸ポリープ病変の引き金になると考えられています。

編集部まとめ

大腸ポリープは、40代になると約半数が発症し、50歳以上になるとより多く発症するといわれる病気ですので、加齢に伴って定期的に大腸がんの検査をするとよいでしょう。

大腸ポリープ発症に関する危険要素としては、日常的な食習慣以外に過剰な飲酒、長期の喫煙習慣、肥満体形、遺伝的要因なども知られています。

若年層に大腸ポリープが認められることもあるので、特に家族に大腸ポリープやがんの診断を受けた方がいる場合には注意してください。

今回の情報が参考になれば幸いです。

