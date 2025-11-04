TWICEサナ、ミナ、ジョンヨン、カラコンシリーズ“SWEET 1 DAY”ブランドアンバサダーに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TWICEのSANA（サナ）、MINA（ミナ）、JEONGYEON（ジョンヨン）が、カラーコンタクトレンズ“SWEET 1 DAY”のブランドアンバサダーに就任。11月4日より新WEBCMが公開された。

■3人それぞれに個性豊かなビジュアルを発信

“SWEET 1 DAY”より、3種の新商品、RADIRIS（ラディリス）、MAVILAGE（メビラージュ）、GIRL CRUSH（ガールクラッシュ）が、11月7日より順次発売開始となる。

今回登場する新シリーズでは、SANA・MINA・JEONGYEONがそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“自分らしい美しさ”を体現。瞳に宿る透明感・艶・意志を描き出す、ブランドのあらたなビジュアルストーリーとして展開される。

◎“RADIRIS”×SANA

繊細なグラデーションと立体感が、上品で洗練されたまなざしを演出。光をまとったような透明感が、性別を問わず惹きつける“クラスアップアイ”を叶える。

◎“MAVILAGE”×MINA

清楚さと艶めきを両立した、“愛されナチュラル”なライン。素の魅力を引き出す透明感が、大人の女性らしい柔らかさと気品を際立たせる。

◎“GIRL CRUSH”×JEONGYEON

自分らしさを楽しむすべての人へ向けた、クールでモードなカラーバリエーション。媚びない強さと意志を感じさせるまなざしが、ユニセックスな美しさを表現する。

映像では、それぞれの世界観に合わせたライティングや色彩、スタイリングを採用し、個性豊かなビジュアルを発信している。

