TWICEサナ、ミナ、ジョンヨン、カラコンシリーズ“SWEET 1 DAY”ブランドアンバサダーに就任
TWICEのSANA（サナ）、MINA（ミナ）、JEONGYEON（ジョンヨン）が、カラーコンタクトレンズ“SWEET 1 DAY”のブランドアンバサダーに就任。11月4日より新WEBCMが公開された。
■3人それぞれに個性豊かなビジュアルを発信
“SWEET 1 DAY”より、3種の新商品、RADIRIS（ラディリス）、MAVILAGE（メビラージュ）、GIRL CRUSH（ガールクラッシュ）が、11月7日より順次発売開始となる。
今回登場する新シリーズでは、SANA・MINA・JEONGYEONがそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“自分らしい美しさ”を体現。瞳に宿る透明感・艶・意志を描き出す、ブランドのあらたなビジュアルストーリーとして展開される。
◎“RADIRIS”×SANA
繊細なグラデーションと立体感が、上品で洗練されたまなざしを演出。光をまとったような透明感が、性別を問わず惹きつける“クラスアップアイ”を叶える。
◎“MAVILAGE”×MINA
清楚さと艶めきを両立した、“愛されナチュラル”なライン。素の魅力を引き出す透明感が、大人の女性らしい柔らかさと気品を際立たせる。
◎“GIRL CRUSH”×JEONGYEON
自分らしさを楽しむすべての人へ向けた、クールでモードなカラーバリエーション。媚びない強さと意志を感じさせるまなざしが、ユニセックスな美しさを表現する。
映像では、それぞれの世界観に合わせたライティングや色彩、スタイリングを採用し、個性豊かなビジュアルを発信している。
