4日11時現在の日経平均株価は前週末比119.08円（0.23％）高の5万2530.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1086、値下がりは485、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を177.78円押し上げている。次いでファナック <6954>が68.01円、レーザーテク <6920>が50.64円、住友電 <5802>が24.55円、住友ファーマ <4506>が13.47円と続く。



マイナス寄与度は192.6円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が80円、リクルート <6098>が31.92円、スクリン <7735>が24.18円、ソシオネクス <6526>が23.42円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、ゴム製品、石油・石炭と続く。値下がり上位には小売、サービス、保険が並んでいる。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

