アウトドアで非日常を楽しみたいなら、座り心地のいい椅子は必須アイテムですよね。

ところが座り心地の良さを重視すると、大きくてかさばるものや、組み立てが面倒なものしか見当たらなかったりするもの。持ち運びやすさと利便性も兼ね備えたものとなると、そう簡単には見つからない...。

machi-yaに登場している「GuruGuruChair3」は、そんな悩みを持っている人にチェックしてみて欲しいアウトドアチェア。コンパクトに折り畳めるのに、使い勝手のレベルも相当に高いアイテムです。

サクサクっと組み立てて、リラックスタイムを満喫

キャンプといえば、まずは設営です。もちろん、それ自体も楽しみのうちに入っているわけですが、やたら時間がかかるのも考えもの。椅子くらいはさっさと組み立てて、くつろぎの時間をたっぷり取りたいものですよね。

この点、「GuruGuruChair3」なら展開はわずか5秒で完了。説明書を見るような面倒もなく、あっという間に設営できます。

片付けるときもコンパクトに折りたためて、収納時の長さは約35cm。リュックや車のトランクの隙間にスッポリ収まります。重量も2kg以下と、ラクラク持ち運べるのも嬉しいポイントですね。

座ったまま、グルッと360°回転できる

また、「GuruGuruChair3」はその名のとおり、グルグル360°回転できるところも見逃せない特長となっています。

調理中に後ろにおいてあるものを取ったり、焚き火を囲みながら話す相手に合わせて向きを変えたり、イチイチ立ち上がって椅子ごと動かす必要がありません。

この “座ったまま動ける快適さ” は、ぜひ体験していただきたいと思います。

多機能なので使い勝手もバッチリ

取り外し可能なドリンクホルダーや、スマホや小物の収納に使えるメッシュポケットも装備し、脚部は室内でも使えるゴム足仕様になっている「GuruGuruChair3」。

付属の専用グランドシートを使えば、砂浜でも脚が沈まない形にセットできるなど、機能面も充実していますし、別売りのキルティングカバーは、クッション性がアップする上に、冬の寒さも軽減。

DIY作業やベランダでのリラックスタイム、お子さんのスポーツ観戦など、多彩な場面で快適に使える工夫が満載されています。

アルミニウム合金製のフレームは、耐荷重150kgのタフな作りになっていますし、艶消しブラックの質感もスタイリッシュな印象。見た目も機能も妥協することのない、理想的とも言える設計に仕上げられていると思います。

多くのメディアでも注目された実力派アウトドアチェア「GuruGuruChair3」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中です。

アウトドアをもっと気軽に、もっと快適に楽しみたい人、ぜひチェックしておいてくださいね！

