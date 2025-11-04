【一蘭】福岡県・天神西通り店の限定ラーメンがカップ麺に!「一蘭とんこつ釜だれ」全国発売
一蘭は10月30日、カップ麺「一蘭とんこつ釜だれ」(579円)を国内一蘭全店舗、おみやげ一蘭公式通販・一部コンビニ・小売店などで順次販売開始した。
「一蘭とんこつ釜だれ」(579円)
一蘭・天神西通り店限定の味「釜だれとんこつ」が、カップ麺で登場する。シリーズ累計1,000万食を超えるカップ麺の第3弾として、濃厚で奥行きのある味わいが際立ち、一口ごとに深い旨みが染み渡る一杯に仕上げた。
一蘭・天神西通り店限定「釜だれとんこつラーメン」
「釜煮こみ焼豚」の煮汁から生まれた「釜だれ」をもとに、スープ職人が幾度もの試作を重ね、香り高い特製の釜だれを完成させた。たれに含まれる旨味成分がとんこつスープと絶妙に調和し、他にはない重厚なコクと芳醇な味わいを生み出す。ラーメン本来の純粋な味わいを楽しめるよう、あえて具材は入れていない。
「一蘭とんこつ釜だれ」(579円)
麺には、小麦の風味が感じられる一蘭の細麺の特長を表現するため、特注のノンフライ麺を使用している。スープとよく絡み、まるで一蘭特製生麺のような風味とのど越しを楽しむことができる。
、特注のノンフライ麺を使用
「一蘭とんこつ釜だれ」(579円)
一蘭・天神西通り店限定の味「釜だれとんこつ」が、カップ麺で登場する。シリーズ累計1,000万食を超えるカップ麺の第3弾として、濃厚で奥行きのある味わいが際立ち、一口ごとに深い旨みが染み渡る一杯に仕上げた。
「釜煮こみ焼豚」の煮汁から生まれた「釜だれ」をもとに、スープ職人が幾度もの試作を重ね、香り高い特製の釜だれを完成させた。たれに含まれる旨味成分がとんこつスープと絶妙に調和し、他にはない重厚なコクと芳醇な味わいを生み出す。ラーメン本来の純粋な味わいを楽しめるよう、あえて具材は入れていない。
「一蘭とんこつ釜だれ」(579円)
麺には、小麦の風味が感じられる一蘭の細麺の特長を表現するため、特注のノンフライ麺を使用している。スープとよく絡み、まるで一蘭特製生麺のような風味とのど越しを楽しむことができる。
、特注のノンフライ麺を使用