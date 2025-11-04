選手というものは、結果がついてくればこれだけ表情も変わってくる。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月3日の第1試合にBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。リーグ3年目で初めて個人プラス域で戦えている中、入場シーンでは普段と同じく笑顔も見せたが、同時に自信ありげな表情も見せ、話題になった。

【映像】最高のスタイルに自信ありげな表情で入場してきた中田花奈

人気アイドルグループから麻雀カフェのオーナー、プロ雀士に転身した中田だが、継続してきたタレント活動では最近、抜群のスタイルを惜しみなく披露したグラビアが大ヒット。次々に写真誌で取り上げられ、写真集の売れ行きも好調だ。一方の調子がよくなると、もう一方もよくなるのか、麻雀ではMリーグ3年目にして初めてプラス域を維持。今期加入した下石戟（協会）の指導がうまくハマったのか、守備的ながらアガるべきところはししっかりアガリに行く麻雀ができている。

勉強の成果が出ていることで、表情も変わってきた。入場シーンでは、いつも通りに姿勢よく背筋を伸ばしてからお辞儀し微笑んでいたが、卓に向かっていく途中、何やら自信ありげな表情もカメラが捉えていた。これにファンは「マジで強くなった」「さすがにかわいい」「表情良くなったな」「なんか今日いい顔してるね！」「ドヤ顔かなりん」と次々に反応していた。

なお中田は、この試合で高打点を連発。6万点オーバーの大トップを獲得し、さらにポイントを伸ばすことに成功し、試合後は満面の笑みだった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

