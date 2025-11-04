ＭＬＢは３日（日本時間４日）にＢＢＷＡＡ（全米野球記者協会）の会員の投票で選ばれる今季の各賞の最終候補を発表し、ドジャースの山本由伸投手（２７）はナ・リーグのサイ・ヤング賞で３人の最終候補に入った。

メジャー２年目の山本についてＭＬＢ公式サイトは「２０２５年のワールドシリーズＭＶＰはドジャースでも素晴らしいレギュラーシーズンを過ごしました」と紹介するとこう続けた。

「１０月の活躍以前、山本はドジャースで３０回の先発登板で１２勝８敗、防御率２・４９、１７３回２／３を投げて２０１奪三振を記録しました。ドジャースのエースはＮＰＢで獲得した３度の沢村賞（日本のサイ・ヤング賞に相当）に加え、ＭＬＢで初のサイ・ヤング賞獲得を目指しています」

米メディアが受賞を確実視しているのがパイレーツの怪物ポール・スキーンズ投手（２３）だ。１０勝１０敗だが、メジャートップの防御率１・９７、１８７回１／３でリーグ２位タイの２１６奪三振を記録した。

ナ・リーグ地区シリーズでドジャースと対戦したフィリーズのクリストファー・サンチェス投手（２８）は自己最多の１３勝５敗で防御率２・５０、２０２イニングで２１２奪三振をマークしている。

受賞者はＭＬＢネットワークで１２日午後７時（同１３日午前９時）に発表される。