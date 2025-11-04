ブラジルは11月にセネガルとチュニジアと対戦する

ブラジルサッカー連盟は11月3日、11月の国際親善試合に出場するブラジル代表メンバーを発表した。

26人が選出され、GKエデルソン（フェネルバフチェ）、DFマルキーニョス（PSG）らが復帰した。

ブラジル代表は10月に韓国代表と対戦し、5-0で勝利するも、2試合目の日本代表戦でまさかの2-3で逆転負けを喫した。11月はセネガル代表、チュニジア代表と対戦する予定になっている。

今回のメンバーにはアジア遠征に参加していなかったエデルソンやマルキーニョスが復帰。サウジアラビアからはMFファビーニョ（アル・イテハド）が3年ぶりにメンバー入りとなった。プレミアリーグからは9名が選出され、MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）、FWリシャルリソン（トッテナム）らが継続して選ばれた。

怪我明けのネイマール（サントスFC）は選外に。米スポーツ専門局「ESPN」によると、カルロ・アンチェロッティ監督は「彼が最高のフィジカルコンディションにあるならば、代表チームに入るのに問題はないでしょう」と、求めているコンディション状態ではないと説明した。

SNSでは今回のメンバー26人について「ネイマールはどこだ？」「豪華なラインナップだね」「アントニーは召集されるべきだった」「MFは堅実ですね」「もっとMFをテストするべきではないか？」「アンチェロッティはご機嫌取り出ないことを証明した」「どういう基準なんだ？」などコメントが寄せられ、ブラジル代表の最新メンバーが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）