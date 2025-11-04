「服ない問題」→【GU値下げ】で賢くゲット！ 上品に決まる♡「高見えスカート」

今っぽいオシャレを楽しみたいけれど、服が手元にそろっていない……。そんなとき、次の購入候補としてチェックしてほしいのが、【GU（ジーユー）】の「高見えスカート」。程よい光沢感が上品に映え、穿くだけで着こなしをぐっと格上げしてくれそうなベロア素材のスカートなんです。しかも今なら嬉しいプライスダウン中！ GUスタッフさんの着こなしを参考に、その魅力をご紹介しますので、お得に手に入るこの機会をお見逃しなく。

ベロアの光沢が魅力のシンプルスカート

【GU】「ベロアナローマキシスカート」\1,990（税込・セール価格）

ベロアの程よい艶めきと、すとんとしたIラインを演出するナローシルエットが魅力のスカート。装飾のないシンプルなデザインながら、さりげない華やかさで高見えを狙えるはず。上品に穿けるのに、ウエストは総ゴム仕様でラクな穿き心地も嬉しいポイント。カラーはダークブラウンとブラックの2色展開。シックな色合いにベロアの光沢が映え、大人の余裕を感じるコーデに導いてくれそう。

ペプラムトップスでつくるメリハリコーデ

スカートのIラインシルエットは、今季注目のペプラムトップスと好相性。スタッフのManamiさんは、ネイビーのペプラムトップスを合わせて、きちんと感のある大人上品コーデに仕上げています。腰まわりにメリハリが生まれ、女性らしいラインをきれいに引き立てるバランス。華やかさと上品さを兼ね備えた着こなしで、オフィスにもお出かけにもマッチしそうです。

ゆるカーデを合わせてつくる抜け感コーデ

スタッフのKumikoさんは、「ベロアの光沢が高見えする」とおすすめコメントを投稿。ドルマンスリーブのゆったりカーデを合わせて、抜け感のあるコーデを紹介しています。縦長のナロースカートとショート丈トップスが好相性で、全体をすっきりと見せてくれるバランスに。コントラストがきいたパッと目をひくスタイリングなので、デートコーデの参考にするといいかも。

きちんと見えするジャケットにも上品にマッチ

落ち着きのあるシンプルなスカートは、かっちりとしたジャケットとも上品にマッチ。スタッフのHirokoさんはテーラードジャケットを合わせ、きちんと感のあるスタイルに仕上げています。ベロアの艶が程よく光を集め、スタンダードな通勤コーデとは一線を画す華やかさをプラス。全体を落ち着いた色で統一し、シックな雰囲気にまとめています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S