雪景色と温かいおもてなし！北海道ホテル＆リゾート グループホテル3館 冬限定イベント「この冬、心が踊る北海道へ。」
北海道ホテル＆リゾートは、「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館」「新冠温泉ホテルヒルズ」の3つのグループホテルにて、冬限定の特別イベント「この冬、心が踊る北海道へ。」を開催します。
開催期間は2025年11月から2026年3月末までです。
北海道の冬ならではの雪景色と、心も体も温まるおもてなしをテーマに、各ホテルで多彩な体験が用意されます。
開催期間：2025年11月〜2026年3月末
北海道ホテル＆リゾート(HHR)グループが、この冬だけの特別企画として、家族や友人など大切な人と一緒に楽しめる心あたたまる体験イベントを用意！
プレゼントがいっぱいのクリスマス企画、振舞い酒で乾杯する年末イベント、星空の下での外気浴サウナ、2026年の卒業旅行におすすめな多様なイベントなど、この季節だけの“冬のワクワク”を楽しめます。
温泉やグルメ、アクティビティを通して、雪と灯りに包まれた北海道で特別なひとときを過ごせます☆
新冠温泉ホテルヒルズ
所在地：〒059-2418 北海道新冠郡新冠町字西泊津16-3
クリスマスや年末年始の「振舞い酒」イベントをはじめ、心も体もあたたまる冬限定の“ポカポカカフェ”が登場します。
12月24日はお子さまへお菓子のプレゼント、大晦日には「年越しそば」と「振舞い酒」を用意。
冬季限定で「茶屋ゆうぐれ」がこたつカフェに変身し、こたつに入りながらホットドリンクを味わえます。
太平洋を望む源泉かけ流しの天然温泉や、ホテル近くの「ホロシリ乗馬クラブ」での「馬とのふれあい体験」も人気です！
芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館
所在地：〒075-0035 北海道芦別市旭町油谷1
おふろcafeがクリスマス仕様に大変身！
館内にはツリーやイルミネーションがきらめき、カフェには冬限定のスイーツやホットドリンクが登場します。
オープン6周年を記念し、限定メニューや抽選イベントも開催。
「森の図書館」は冬季限定でこたつカフェになり、ぬくもりに包まれながら癒しの時間を過ごせます。
ホテル敷地内のスターグランピングでは、貸切バレルサウナで「オリオン座」や「冬の大三角」など、夜空いっぱいに輝く星々を眺めながらの外気浴を体験できます☆
ホテルナトゥールヴァルト富良野
所在地：〒076-0034 北海道富良野市北の峰町14-46
家族で楽しめる“笑顔あふれるクリスマスステイ”をお届け！
館内にはサンタクロースが登場し、お子さまへプレゼントやお菓子の贈り物をお届けします。
12月はクリスマスケーキ、1月は和スイーツ、2月はチョコレートフェアなど、季節ごとにテーマが変わる冬限定スイーツメニューも登場。
夕食バイキングではアルコールも飲み放題で、年末年始には日本酒＆熱燗フェアも開催されます。
ホテルから徒歩3分の富良野スキー場では、雪あそびやスキーデビューも楽しめます！
HHRグループは、全館が「ウェルカムベビーのお宿」に認定されており、お子様連れのファミリーにも安心です。
北海道ならではの旬の食材にこだわった食事と共に、この冬だけの特別な体験が待っています。
北海道ホテル＆リゾート グループホテル3館で開催される冬限定イベント「この冬、心が踊る北海道へ。」の紹介でした。
