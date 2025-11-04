食楽web

JR品川駅構内のエキナカ商業施設・エキュート品川で、間もなくやって来る冬のホリデーシーズンに向けた最新スイーツの販売が11月からスタートしています。

他の季節でのメニューと比べて温かみを感じるビジュアルと味わいは、自宅や職場でほっこりとした時間を過ごすときのお供に、また日頃からお世話になっている方へのギフトにもぴったり。

今回はそんなエキュート品川の新作スイーツの中から、マストでチョイスしたい5品をピックアップ。品川駅を利用する際はぜひエキュート品川に立ち寄って、至高の一品に巡り合ってみては？

ベリールビーカット「いちごミルクサンド」

5個入 1274円～。いちごの配合率を従前品から増量し、いちご感がグッとアップ！

エキュート品川で圧倒的な人気を誇る『VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）』といえば、2年連続で「エキュート品川 定番手土産スイーツ売り上げランキング」第1位を獲得した逸品。

その看板スイーツ「いちごミルクサンド」がリニューアル。サンドされるいちご（イタリア産サブリナ苺）の配合率を約14％増量したとのことで、いちご本来のフレッシュな美味しさがより一層際立つ味わいになっているのが特徴。

練乳ミルクを練り上げたホワイトショコラと、繊細な甘酸っぱさを備えたいちごによる“とろけるダブルメルト製法”で仕上げたクリームと、しっとり柔らかなクッキーが織り成す至福の美味しさです。

●DATA

販売エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年10月16日（木）～

ねんりん家「マウントバーム ブラウニー」

1本入 1080円。ベネズエラ産カカオマスのナッティな味わいと豊かな風味が魅力

バームクーヘン専門店『ねんりん家』が毎年この時期に販売して大人気を博している冬定番の限定バームクーヘン「マウントバーム ブラウニー」。

2025年版は、メイン素材に、創業100年を超えるカカオメーカーが自家焙煎した「ベネズエラ産カカオマス」を新たに採用し、スイス・フェルクリン社製の「百年ココア」とともに生地へ練り込んで、長時間かけてじっくりと焼き上げています。

[食楽web]

チョコレートの深いコクと旨味、カカオの風味が幾層にも重なった、ブラウニーのような重厚感のあるバームクーヘンです。

●DATA

販売エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年11月1日（土）～2026年2月18日（木）頃

ブールアンジュ「クグロフ」

1620円。食べ切りサイズの「プチクグロフ」（314円）や「チョコプチクグロフ」（422円）も要チェック

パンメニューも人気のブーランジェリー『BOUL' ANGE（ブールアンジュ）』では、11月1日より「シュトレン」や「パネットーネ」を始めとしたホリデーシーズン向けの限定商品の販売がスタート。

特にオススメは、フランス・アルザス地方の伝統菓子「クグロフ」。しっとりとしたココア風味の生地に、香ばしいヘーゼルナッツと濃厚なチョコレートフィリングをたっぷり包んで焼き上げた一品です。

ひと口ごとに広がるチョコレートの深い甘みとナッツの香ばしさが絶妙に重なり、趣のある上品な美味しさを体感させてくれます。冬のティータイムや親しい方へのギフトに、またクリスマスケーキにチョイスするのもよさそうです。

●DATA

販売エリア：1F いろどりフード＆スイーツ イベントスペース

販売期間：2025年11月1日（土）～

常陸野ブルーイング品川 Beer＆Cafe「茨城産だいがく芋 バニラアイス添え」

700円（イートイン限定）。大学芋とバニラアイスのハーモニーが絶妙！

『常陸野ブルーイング品川 Beer＆Cafe』では、11月9日までの期間限定で、デザートメニュー「茨城産だいがく芋 バニラアイス添え」をイートインで販売しています。

ほくほくの茨城県産さつまいもを使った大学芋にバターとアーモンドの香ばしさをプラスし、中央には丸くスクープしたバニラアイスをオン。

どこか懐かしい味わいの大学芋とバニラアイスの相性は抜群。食後のデザートに選ぶのはもちろん、これを目当てにお店へ足を運ぶのもアリ。ほっこり優しいひと時を楽しんでみて！

●DATA

販売エリア：2F ステーション スタイル

販売期間：2025年11月9日（日）まで

サザコーヒー「ブリュレ芋ようかん」

800円（イートイン限定）。栗を思わせる芋ようかんの上品な甘みがブリュレによってワンランク上の味わいに

茨城県ひたちなか市に本店を構える自家焙煎コーヒー専門店『SAZA COFFEE（サザコーヒー）』の季節限定スイーツ「ブリュレ芋ようかん」は、茨城県鉾田市産さつまいも「栗かぐや」を使った芋ようかんが主役。

表面を香ばしくキャラメリゼすることで、芋ようかんのなめらかな舌触りと濃密ながらも控えめな甘みが際立つ逸品。お店自慢のコーヒーとの相性も抜群！ 和洋の魅力が融合した魅惑のスイーツです。

●DATA

販売エリア：1F フェイバリット スイーツ

販売期間：2025年11月9日（日）まで