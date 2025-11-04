シェラトングランドホテル広島のブッフェレストラン「ブリッジ」にて「ジャパンフェア〜秋の味覚〜」を開催。

全国の旬が一堂に会し、“美味しい日本”を旅する秋を満喫できます！

シェラトングランドホテル広島「ブリッジ」ジャパンフェア〜秋の味覚〜

期間：2025年11月1日（土）〜11月30日（日）

時間：ランチブッフェ 11:00〜14:30、ディナーブッフェ 17:30〜22:00 ※土日祝日のランチは90分

料金：

ランチブッフェ・平日（月〜金） 大人 4,900円（税・サ込）／シニア（65歳以上）4,400円（税・サ込）／子供（4〜12歳）2,450円（税・サ込）・土日祝日 大人 5,900円（税・サ込）／シニア（65歳以上）5,400円（税・サ込）／子供（4〜12歳）2,950円（税・サ込）・幼児（3歳以下）は無料ディナーブッフェ・平日（月〜金） 大人 5,400円（税・サ込）／シニア（65歳以上）4,400円（税・サ込）／子供（4〜12歳）2,700円（税・サ込）・土日祝日 大人 6,500円（税・サ込）／シニア（65歳以上）5,500円（税・サ込）／子供（4〜12歳）3,250円（税・サ込）・幼児（3歳以下）は無料

場所：ロビー階(L) ブッフェレストラン「ブリッジ」

予約・問い合わせ：082-262-7173（レストラン予約）、Web

シェラトングランドホテル広島のロビー階(L)にあるブッフェレストラン「ブリッジ」にて「ジャパンフェア〜秋の味覚〜」を開催。

日本各地の食材を使った多彩なメニューが一堂に会し、秋の恵みを味覚で巡る、美食の旅を堪能できます☆

北海道産柳タコを九条ネギのソースで仕立てたカルパッチョや、宮城県産メカジキのローストに熊本県産トマトの爽やかなサルサを添えた一皿などをラインナップ。

前菜からデザートまで、ランチは約60種類・ディナーは約70種類以上の豊富なラインナップを揃えたブッフェです！

ジャパンフェア〜秋の味覚〜 メニュー例

大分県産平飼い卵（ケージフリー）とスモークサーモンのシーザー

メニュー例：

大分県産平飼い卵（ケージフリー）とスモークサーモンのシーザー合鴨肉とラ・フランスのサラダ北海道マスカルポーネソース博多明太子マヨネーズオムレツ鳥取県産紅ズワイガニのタルト北海シーフードサラダ北海道産柳タコのカルパッチョ京都九条ネギソース大山鶏胸肉の京味噌風秋のキノコ牛肉のタリアータすき焼き風岩国風山賊焼きサーモンパンフライ東京べったら漬けソース東北ホタテ貝の味噌焼き栃木 あさひの夢の焼きリゾット低温ローストポーク 青森リンゴすりおろしソース宮城県産メカジキのロースト米ナスと沖縄あぐー豚のミートソース秋の味覚松茸ご飯岩国風山賊焼き宇治抹茶と抹茶のテリーヌ

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合があります

「ジャパンフェア〜秋の味覚〜」には「大分県産平飼い卵とスモークサーモンのシーザー」をはじめ、素材にこだわったメニューが登場。

平日ランチ限定 山梨県産信玄どりもも肉と京都黒七味ポリネシアン

平日ランチ限定の「山梨県産信玄どりもも肉と京都黒七味ポリネシアン」は、旨みとスパイスが織りなす上品な一皿です☆

平日ディナー限定 いわて蔵ビールみちのくレッドエールと兵庫県産太田牛の煮込み

ビールのコクと肉の旨みが引き立つ「いわて蔵ビールみちのくレッドエールと兵庫県産太田牛の煮込み」は、平日ディナー限定の贅沢な一品。

宇治抹茶と抹茶のテリーヌ

さらに、ブリッジの看板メニュー「アメリカンステーキ」は、毎日シェフが目の前で焼き上げて出来たてが提供されます！

特別限定メニュー「和牛もも肉のローストビーフ」

好評の特別メニュー「和牛もも肉のローストビーフ」が、日頃の感謝を込めて引き続き登場。

やわらかく、さっぱりとした特徴を持つ和牛もも肉は、ローストすることで旨味が引き立ち深い味わいに！

より一層風味を楽しめるソースやトッピングも、多数取り揃えています。

シェフこだわりの逸品は、カービングサービスでの提供です☆

お得にブッフェを楽しむ！シーンで選べるブリッジ特典

内容：

(1)平日がお得♪平日のランチ・ディナーは、おとな4名以上で利用するグループは1名分が無料

(2)ファミリーがお得♪ランチ・ディナーはおとな2名につき、お子様1名分が無料

(3)フリードリンクプランがお得♪フリードリンク90分が付いたお得なプラン（詳細はブリッジスペシャルプランをご確認ください）

(4)平日は5〜8名がお得♪ブッフェに一番近い席で、シェフからの1品付（詳細はグループプランプランをご確認ください）※限定1組

※(1)〜(4)および、他優待・割引との併用はできません

2025年11月限定のお得なブリッジ特典を用意。

利用シーンにあわせて、お得にブッフェを利用できます！

まるで、“美味しい日本”を旅するように秋を満喫できる、旬の食材を集めたブッフェ。

シェラトングランドホテル広島「ブリッジ」ジャパンフェア〜秋の味覚〜は、2025年11月1日〜11月30日まで開催です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 美味しい日本を旅するように全国の旬を満喫！シェラトングランドホテル広島「ブリッジ」ジャパンフェア〜秋の味覚〜 appeared first on Dtimes.