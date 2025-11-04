30年ぶりとなる貼替え作業！弘前市・国立民族学博物館 「弘前ねぷた ねぷた絵制作および貼替え」

青森県弘前市と国立民族学博物館は、2025年11月6日(木)と7日(金)の2日間、国立民族学博物館(大阪府吹田市)にて「弘前ねぷた ねぷた絵制作および貼替え」を開催します。

国立民族学博物館で展示されている弘前ねぷたの歴史や現在の姿を保存・展示し、後世に伝えるための補修作業です。

1998(平成10)年以来、実に約30年ぶりとなる貴重な貼替えとなります！

弘前市・国立民族学博物館 「弘前ねぷた ねぷた絵制作および貼替え」

開催日時：2025年11月6日(木)〜7日(金)

開催場所：国立民族学博物館 (大阪府吹田市千里万博公園)

※国立民族学博物館開館時間 10:00〜17:00

国立民族学博物館では、1979(昭和54)年より弘前ねぷたの展示を開始しました。

1998(平成10)年に一度貼替えを行って以来、今回は実に約30年ぶりとなる貼替え作業となります。

貴重な補修作業の様子を間近で見学できる機会です。

ねぷた絵制作・貼替えの公開概要

ねぷた絵の彩色仕上げを国立民族学博物館内で公開実演します。

また、同時並行で現在展示しているねぷたの絵を剥ぎ、新しいねぷた絵の絵貼りも行われます☆

ねぷた絵師は、三浦 呑龍(どんりゅう)氏が担当します。

※「呑」の正式表記は、天の下に口

【新しいねぷた絵題材】

・鏡絵 ：川中島の合戦

・見送り絵：八重垣姫

【公開スケジュール】

2025年11月6日(木)10:00〜12:00 絵描き実演(額絵)／14:00〜16:00 絵描き実演(額絵)

2025年11月7日(金)10:00〜12:00 絵描き実演(額絵)／14:00〜16:00 額絵絵貼り

現在展示中の扇ねぷた

現在展示されている扇ねぷたの題材(1998年貼替)です。

・鏡絵 ：水滸伝 黒旋風李逵(すいこでん こくせんぷうりき)

・見送り絵：白縫姫(しらぬいひめ)

弘前ねぷたまつりとは

青森県津軽地方の夏を彩る「弘前ねぷたまつり」は、毎年8月1日〜7日に開催される夏まつりです。

三国志や水滸伝などの武者絵等を題材とした勇壮華麗なねぷたが城下町弘前市を練り歩き、国から重要無形民俗文化財に指定されています。

祭りの始まりは、農民が夏の忙しい時期に襲ってくる眠気を追い払うため、睡魔を船や燈籠(とうろう)などにのせ、川に流した「ねむり流し」という行事から発展したとされています。

扇ねぷたの制作手順

扇ねぷたは、(1)下絵、(2)下描き、(3)墨書き、(4)ロウ引き、(5)色塗り、(6)絵貼りの手順で制作されます。

「ロウ引き」は、照明が入った時に透けて明るく見せたい部分や、染料のにじみを防ぎたい部分に溶かしたロウを引く重要な工程です。

最後に完成したねぷた絵を扇形の骨組みに貼る「絵貼り」が行われます。

約30年ぶりとなる貴重な貼替え作業を間近で見られるチャンス！

ねぷた絵師による伝統技術の公開実演に、ぜひ足を運んでみてください。

国立民族学博物館にて2025年11月6日・7日に開催される「弘前ねぷた ねぷた絵制作および貼替え公開実演」の紹介でした。

