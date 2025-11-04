

”Brighter”XQUARE ver.from 2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]（C）LAPONE ENTERTAINMENT

グローバルボーイズグループINIが、デビュー4周年を迎えた11月3日に公式YouTubeチャンネルで、デビューシングル収録曲の「Brighter」のライブ映像を公開した。

【動画】公開された”Brighter”XQUARE ver.from 2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]

本映像は、今年5月〜6月に開催されたアリーナツアー「2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR［XQUARE］」の最終公演(香川公演)時のライブ未公開映像となっており、デビュー日である本日、MINI(INIのファンの呼称)へのサプライズとして公開された。

「Brighter」は、デビューシングル『A』に「Rocketeer」とともにダブルリード曲として収録されており、活動曲をファン投票によって決定するという当時の異例の企画により、メンバーにとってもMINIにとっても特別な楽曲。美しいピアノのアルペジオの旋律に乗せて、“道を失った自分に大切な人が道を照らしてくれ、それによって前に進めるようになる”というメッセージが込められており、白いスーツ姿のメンバーたちがペンライトに照らされる中、真っ直ぐな瞳で、心を込めて大切に歌い上げる姿が印象的なライブ映像になっている。

11月3日は、初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の公開記念舞台挨拶やInstagramライブ、テレビ朝日ドリームフェスティバル2025への出演、本映像の公開など盛りだくさんのデビュー記念日を迎えた。