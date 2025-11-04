異常な高さだ。

JNNが1〜2日に実施した世論調査で、高市内閣の支持率は82％だった。これまでの大手メディアの調査で支持率は60〜70％台。まさかの80％超えに高市首相はニンマリだろうが、足元に無視できない問題がある。連立を組んだ日本維新の会の藤田共同代表の「政治とカネ」である。

しんぶん赤旗日曜版（電子版=10月29日配信）がスクープしたのは、公設第1秘書への公金還流疑惑だ。藤田氏は、自身が代表と会計責任者を務める政治団体や調査研究広報滞在費（旧文通費）などから、秘書が代表の法人に「機関紙ビラ印刷費」などの名目で資金を拠出。金額は2017年6月〜24年11月で計約2100万円、うち約1965万円が政党交付金などの公金だったという。

藤田氏は先月30日、X（旧ツイッター）で赤旗の質問状と担当記者の名刺をさらした上で〈実態のある正当な取引〉と疑惑を否定していたが、2日に自身のユーチューブチャンネルで「秘書が代表を務める会社に発注する構図自体が、誤解や疑念を招くとの指摘が多かった。真摯に受け止め、今後は一切行わない」と発言。改めて、適法な取引だったと主張したものの「反省すべきは反省し、説明責任を果たす」とし、4日の会見で説明するという。

ただ、それで一件落着となるかは微妙だ。

「どうも、赤旗報道には続報があるらしい。どんな中身かは不明だが、藤田さんの説明を覆すような内容だと、維新は大ダメージです。またぞろ釈明に追われて悪目立ちすれば、党勢に影響しかねません」（官邸事情通）

橋下徹氏“口撃”の思惑は…

さらに藤田氏にとってキツイのは、維新創設者の橋下徹元大阪府知事の“口撃”だ。Xで〈ここは赤旗頼むで！！〉と投稿し、実態解明を要求。藤田氏への批判を連投している。

2、3日には、複数の民放番組に出演。今回の一件について「違法ではない」との認識を示しつつ「維新の公金の扱いに対してのぬるぬるの感覚の象徴」と批判。「世の中の取引で自分の企業を間に入れてくれというのは、うさんくさい取引。怪しいと見られることはやっちゃいけない」とも言った。

ある維新関係者は「橋下さんが騒がなければ、ここまで大ごとにはならなかったはず」と肩を落とす。維新の内情に精通した政界関係者が言う。

「橋下さんは藤田さんや馬場前代表のような『永田町組』を切って、『橋下組』だけでまとまればいいと考えているフシがある。その上で、政策実現を目指すのが『真の維新』と思っているのでしょう。藤田さんの説明によっては、“追撃”もあり得る」

連立相手の醜聞だから、国会で野党に追及されてもおかしくない。首相として高市氏はどう答えるのか。今ごろ“マッ青”になっているのではないか。

