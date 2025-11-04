高岡大仏

富山県高岡市には、日本三大大仏のひとつ「高岡大仏」があります。高さ約15.85m、台座を含めると約23mに及ぶ青銅の大仏様は、その端正な顔立ちから「日本一イケメンな大仏」とも呼ばれ、地元の人々に親しまれる存在です。

そんな高岡大仏のすぐ隣にあるのが、人気カフェ『amida coffee（アミダコーヒー）』。2021年にオープンした同店は、「大仏のまち・高岡」に訪れる人が、心地よく過ごせる場所をつくりたいという思いから誕生しました。

店内は1階がカジュアルなカウンター席、2階には「大仏見桟敷席」と呼ばれる特等席があり、窓越しに大仏様の穏やかな表情を眺めながら、ゆったりとした時間を過ごすことができますよ。

夏限定の花火のラテアート

看板メニューは、自家焙煎豆で淹れる香り高いコーヒーと、大仏様をモチーフにした「大仏ラテ」。ラテアートには季節のモチーフを描いてもらえることもあり、夏には花火をあしらった花火ラテもありました。

アイスコーヒーもおすすめ［食楽web］

コーヒーに合うデザートも大仏尽くし！

大仏カステラ付きおみくじ

スイーツには、富山県産小麦を使ったロールケーキや大仏焼きなどユニークな一品もあり、観光客はもちろん、地元の常連客にも追いされるお店です。参拝の合間に、心癒されるひと時をお過ごしください。

今度はゆっくり「ブッダケーキ」を食べに立ち寄りたいと思います

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

amida coffee（アミダコーヒー）

住：富山県高岡市定塚町1238

TEL：0766-75-8377

営：9:30～18:30（L.O.18:00）

休：不定休

https://www.instagram.com/amida_coffee_takaoka/