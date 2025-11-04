１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州マイアミで予定されていたＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝とＷＢＡ世界同級王者ゲーリー・ラッセル（２９）＝米国＝との世界戦が、１２月に延期となる可能性が浮上した。

ボクシングの米専門誌「ザ・リング」（電子版）は３日（日本時間４日）、平岡が参戦する興行のメインでエキシビションマッチに出場する予定だった３階級制覇王者でＷＢＡ世界ライト級王者のジャーボンテイ・デービス（３０）＝米国＝が、ＹｏｕＴｕｂｅｒのＷＢＡ世界クルーザー級１４位ジェイク・ポール（２８）＝米国＝の対戦相手から外れると報じた。デービスの代役を探すため、興行が１２月１２日か同１９日に延期することが検討されていると伝えている。

米専門メディアなどによると、デービスは元交際相手への暴行、誘拐などの容疑で訴訟を起こされている。興行をプロモートするモスト・バリュアブル・プロモーションズ（ＭＶＰ）社も調査を開始することを表明。「今後の対応については、調査を完了し、関係各所と協議した上で決定いたします」との声明を出した。

デービスの代役候補としては、元２階級制覇王者のアンドレ・ウォード（４１）＝米国＝、２３年８月にボクシングでポールに１０回判定負けしている総合格闘家のネイト・ディアス（４０）＝米国＝、元ＵＦＣ世界ヘビー級王者のフランシス・ガヌー（３９）＝カメルーン＝らの名前が挙がっている。

世界初挑戦となる平岡は、１８２センチの左ボクサーファイター。１３年１２月にプロデビューし、２１年１０月にＷＢＯアジアパシフィック・日本スーパーライト級の２冠を獲得。昨年９月、ＷＢＡ世界スーパーライト級挑戦者決定戦で同級暫定王者イスマエル・バロッソ（ベネズエラ）に９回ＴＫＯ勝ちし、王者への挑戦権を手にした。

平岡がスーパーライト級王者に輝けば、１９９２年４月にメキシコでＷＢＡ世界同級王座を獲得した平仲明信（沖縄）以来、国内ジム所属選手としては４人目の同級世界王者となる。また同級での国内ジム所属選手の世界挑戦は、２０１７年１１月にＩＢＦ王座決定戦に挑んだ近藤明弘（一力）以来８年ぶりとなる。

戦績は、平岡が２４戦全勝（１９ＫＯ）、ラッセルが１８勝（１７ＫＯ）１敗。