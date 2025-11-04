ザ・リッツ・カールトン大阪が、“スパークリングシンフォニー”がテーマのクリスマスプロモーションを展開。

約1000本の薔薇で華やかに彩られたクリスマスツリーをはじめ、特別なアフタヌーンティーやブッフェが館内に登場します☆

ザ・リッツ・カールトン大阪「クリスマスプロモーション」

ツリーデザイン＆装飾監修：シャマイムローズ ギャラリー

期間：2025年11月14日（金）より順次展開

ザ・リッツ・カールトン大阪が、1年間で最も華やぐ時季にあわせてクリスマスプロモーションを展開！

「ザ・ロビーラウンジ」では、2025年11月14日よりアフタヌーンティー「クリスマスシンフォニー」の提供がスタートします。

イタリア料理「スプレンディード」では、2025年11月15日よりアフタヌーンブッフェ「スパークリングシンフォニー」が登場。

また、2025年11月17日からはランチブッフェ「クリスマスランチブッフェ」が開催される予定です。

さらに、18世紀の英国貴族の邸宅を彷彿とさせる優雅な空間が広がる1階のロビーには2025年11月14日〜12月26日までの期間、クリスマスツリーが登場。

約1000本の薔薇で飾られた、高さ約3.5mのクリスマスツリーは、クリスマスシーズンにふさわしい華やかさです☆

※写真は2024年のクリスマスツリーです

アフタヌーンティー「クリスマスシンフォニー」

期間：2025年11月14日（金）〜12月25日（木）

時間：12:00 p.m. 〜 7:00 p.m. ※12月20日（土）〜25日（木）は12:00 p.m. 〜 4:00 p.m.

場所：ザ・ロビーラウンジ（1階）

メニュー・価格：

アフタヌーンティー「クリスマスシンフォニー」 7,800円（税・サ込）※除外日 12月20日（土）〜25日（木）アフタヌーンティー「クリスマスシンフォニー」クリスマスカクテル付き 9,800円（税・サ込）ザ・リッツ・カールトン シグネチャーアフタヌーンティー 12,000円（税・サ込）※グラスシャンパーニュ、お土産のマカロン3個付きシェフエリオットのクリスマス プディングアラカルト 2,400円（税・サ込）コーヒーまたは紅茶付き 3,800円（税・サ込）ハーフサイズ（アフタヌーンティーとのセットメニュー） +1,800円（税・サ込）

予約：電話 06-6343-7020（レストラン予約） 10:00 a.m.〜7:00 p.m.、Web

スイーツ：

ダークチョコレートムースとミルクチョコレートクリームピーカンナッツフラン キャラメルジャムとクレープクランブルタンジェリンモンブランココナッツジャンドゥーヤチョコレート ココアパルプゼリーヌガーパンナコッタとピスタチオホイップクリームクリスマスシュトーレン抹茶ホワイトチョコレートスコーンプレーンスコーン柚子ミルクチョコレートジャムクロテッドクリーム

セイヴォリー：

エビとイカのサラダ ビスクソースフォアグラムース ダークチェリーとピスタチオベリーブレッドサンドイッチ トマトコンフィーとクリームチーズスモークサーモンキッシュ

優雅な雰囲気漂う1階「ザ・ロビーラウンジ」に、ホリデーシーズンのための華やかなアフタヌーンティーが登場。

エグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モロー氏と、バンケットシェフ 片山泰宏氏による「クリスマスシンフォニー」が楽しめます☆

5種類のチョコレートを使い、さまざまな味わいの違いを堪能できるアフタヌーンティーです。

使用するのは、ダークチョコレート・ミルクチョコレート・ホワイトチョコレート・キャラメライズチョコレートに加え、希少なココアパルプ※。

それぞれの味わいを活かしたスイーツで、まるで五重奏のように調和する“クリスマスシンフォニー”が表現されています。

素材ごとに違う風味を楽しみながら、チョコレートの奥深い世界を堪能できます。

セイヴォリーは、見た目も華やかで、クリスマスにふさわしい料理がラインナップ。

魚介の旨味がたっぷり詰まった濃厚なビスクソースをあわせた「エビとイカのサラダ ビスクソース」や、「フォアグラムース ダークチェリーとピスタチオ」などが登場します☆

また、英国の伝統的な祝祭のメインディッシュとして大切にされてきた「クリスマス プディング」も、期間限定で登場。

英国生まれのペストリーシェフ、エリオット・スタデンが手掛けた「シェフエリオットのクリスマス プディング」が、デザートに用意されます。

パン粉と小麦粉で作られた濃厚な生地に、ドライフルーツやクルミ、クローブ・シナモン・ナツメグといった温かいスパイスを贅沢にブレンドし、ラム酒に漬け込んでから焼き上げる逸品です！

相性抜群のアイリッシュウイスキークリームティーなど、好みの飲み物と一緒に楽しめます☆

※ココアパルプ: カカオ豆を包む白い果肉部分です。パイナップルやキウイ、ライチなど南国のトロピカルフルーツを思わせる甘酸っぱい味わいが特徴です

アフタヌーンブッフェ「スパークリングシンフォニー」

期間：2025年11月15日（土）〜 12月25日（木）

時間：2:30 p.m.〜5:00 p.m. （90分制／最終入店3:30 p.m.）

場所：イタリア料理「スプレンディード」（1階）

価格：

平日 大人 1人 6,800円（税・サ込）／お子様3,400円（税・サ込）

土日・祝日 12月22日（月）〜12月25日（木） 大人 7,400円（税・サ込）／お子様 3,700円（税・サ込）

※お子様は6歳〜12歳、未就学のお子様は無料

予約：電話 06-6343-7020（レストラン予約） 10:00 a.m.〜7:00 p.m.、Web

スイーツ：

エッグノッグボールとキャラメルゼリーチョコレートと柚子クリームシューラズベリーケーキとライムクリームクリームチーズムースとストロベリーソースミルクチョコレートムースケーキバニラ風味ピスタチオモンブランガトーオペラトフィーパンナコッタヌガーケーキとピスタチオホイップクリームみかんパンナコッタと抹茶クッキーバタースコッチケーキと柚子ソース

ホールケーキ：

フォレノワールミックスベリーのスポンジケーキトラベルケーキと抹茶ホイップクリームトロペジェンヌ風味シュトーレンピーカンナッツ風味フラン

セイヴォリー：

鴨のスモーク 林檎と根セロリのサラダ鱈のフリット ビーンズマリネスモークサーモンとリコッタチーズのパンケーキターキーサンドイッチ クリスマススパイスフレーバー舞茸とベーコンのキッシュトリュフ風味ホタテと蕪のポタージュソーセージと白いんげん豆のグラタン魚介のトマトソース トロットレパスタローストキッチン ポルチーニとパルメザンのクリーミーソースオニオンとバターライス

クリスマススパイス香るチョコレートファウンテン：

ストロベリーマシュマロヘーゼルナッツサブレチョコレートケーキダークチョコレート トリュフ抹茶トリュフチョコレートチップマドレーヌフリーズドライストロベリー抹茶パウダーココアパウダークランチパール

ライブデザート：ピスタチオクリームとストロベリーゼリーのクリスマスリース（トッピング12種）

ホワイトチョコレート スノーフレークチョコレート クリスマスリーフクリスマスのくつ下ストロベリークランチパールフリーズドライストロベリーホワイトチョコレート クリスピーダークチョコレート クリスピーミルクチョコレート クリスピーローストピスタチオスライスアーモンドヘーゼルナッツポッピングキャンディ

2025年11月15日より登場するアフタヌーンブッフェ「スパークリングシンフォニー」は、シェフが想いを込めたスイーツや料理が奏でる、壮麗なシンフォニー（交響曲）。

フェスティブシーズンを華やかに彩る全18種のスイーツと、新料理長 青嶋 誠之によるイタリア料理ならではの多彩なセイヴォリー10種が登場します！

エグゼクティブペストリーシェフ、フレデリック・モローによる18種のスイーツは、小皿スイーツから見た目にも華やかなホールケーキまで多彩なラインナップ。

クリスマス気分を盛り上げるスパイスブレッド風味のミルクチョコレートを使ったチョコレートファウンテンや、目の前で仕上げるライブデザートも用意されます。

ヨーロッパやアメリカのクリスマスに欠かせない食材とスイーツを用い、バラエティ豊かなスタイルで楽しめる内容です。

欧米では定番のクリスマスドリンク「エッグノッグ」を使った「エッグノッグボールとキャラメルゼリー」は、濃厚でなめらかな舌触りに仕上げられています。

パンナコッタは、ヨーロッパの伝統的なキャンディー“トフィー”の味わいを生かした味わいです。

「バタースコッチケーキと柚子ソース」は、バターの豊かな風味と香ばしい甘さに、柚子のアクセントで日本らしくアレンジ☆

クリスマスシーズンに親しまれているドイツ発祥のチョコレートとチェリーのケーキ「フォレノワール」は、ブッフェならではの華やかなホールケーキスタイルで登場します。

新料理長 青嶋 誠之が手掛けるセイヴォリーには、クリスマスならではの品々をレイアウト。

「ローストチキン ポルチーニとパルメザンのクリーミーソース」は、香ばしく焼き上げたローストチキンに、ポルチーニ茸の香りとパルメザンチーズのコクが豊かなソースが合わせてあります。

魚介のうま味が凝縮したトマトソースとあわせた「魚介のトマトソース トロットレパスタ」なども、心ゆくまで味わえます☆

ランチブッフェ「クリスマスランチブッフェ」

期間：2025年11月17日（月）〜12月23日（火）※平日限定

時間：11:30〜14:00（120分制）

価格：平日 大人7,000円（税・サ込）／子供 3,500円（税・サ込）

場所：イタリア料理「スプレンディード」（1F）

予約：電話 06-6343-7020（レストラン予約）、Web

1階イタリア料理「スプレンディード」にて提供される、冬の味覚をたっぷり味わえるバリエーション豊かな「クリスマスランチブッフェ」

濃厚な香りと深い旨味の「ポルチーニ茸のスープ」をはじめ、旨みを蓄えた季節の恵みによる、この時期だけの前菜・ピザ・パスタなどを堪能できます！

目の前で仕上げるライブステーションには、イタリア料理「スプレンディード」ならではの魚介のリングイーネや「和牛サーロインのロースト」を用意。

アフタヌーンスイーツブッフェ「スパークリングシンフォニー」に登場する、チョコレートファウンテンも楽しめます。

チョコレートファウンテンには、クリスマスシーズンのために用意した、スパイスブレッド風味のミルクチョコレートを使用。

クリスマスならではの華やかな雰囲気と煌めく装飾に包まれた空間で、旬の味覚を楽しめる平日限定のブッフェです☆

クリスマスシーズンメニュー

期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

時間：

ランチ 11:00 〜、または 11:30 〜

ディナー 17:00 〜、または 17:30 〜

※詳しくは、レストラン予約へお問い合わせください

価格：

フランス料理「ラ・べ」ランチ 31,000円（税・サ込）／ディナー 49,800円（税・サ込）〜 ※12月20日〜12月25日のランチは22,000円（税・サ込）〜イタリア料理「スプレンディード」ランチ 15,000円（税・サ込）／ディナー 23,000円（税・サ込）〜 ※12月22日・ 12月23日のランチは7,000円（税・サ込）〜、ディナーは19,800円（税・サ込）〜中国料理「香桃」ランチ 13,500円（税・サ込）〜／ディナー 18,500円（税・サ込）〜日本料理「花筐」ランチ14,500円（税・サ込）〜／ディナー 33,000円（税・サ込）〜「ザ・ロビーラウンジ」（アフタヌーンティーセット）9,800円（税・サ込）〜／15,500円（税・サ込）〜

ほかにも、ザ・リッツ・カールトン大阪では、大切な方とのひとときをより豊かで特別なものにする冬のご馳走が用意されます。

華やいだ雰囲気の中、忘れられないひとときを過ごせる、クリスマスシーズンメニューです！

華やかなクリスマスツリーに、この季節だけのアフタヌーンティーやご馳走ブッフェなどをラインナップ。

ザ・リッツ・カールトン大阪「クリスマスプロモーション」は、2025年11月14日より順次展開されます！

※写真はイメージです

※メニューは予告なく変更となる場合があります

