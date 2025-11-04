かんたんにやさしい食事を楽しめる！メディクック宅配弁当「やわらか食 6食パック (おかずのみ・冷凍)」

メディクック宅配弁当(運営：メディカル東友)は、日東ベストの「ホスピタグルメセット」を採用した「やわらか食 6食パック (おかずのみ・冷凍)」を2025年11月1日に発売しました。

噛む力が弱くなってきた高齢者を主な対象に、見た目はそのままにやわらかく噛みやすい食感が特徴の冷凍おかずセットです。

電子レンジで温めるだけで、かんたんにやさしい食事を楽しめます☆

メディクック宅配弁当「やわらか食 6食パック (おかずのみ・冷凍)」

価格：3,890円(税込)＋送料890円(税込) ※沖縄は送料1,730円

発売日：2025年11月1日

内容：厳選した6メニューを各1食ずつ詰め合わせ

対象：噛む力が弱くなってきた方／刻み食・一口大からの置き換えを検討される方

販売場所：メディクック宅配弁当 公式EC (インターネットまたは電話注文)

刻み食で指摘される“ばらけやすさ”や見た目、調理の負担に配慮された、介護食としてもおすすめの商品が登場。

いろいろな味をお試しできるよう、6種類のメニューが厳選され、各1食ずつ詰め合わせた6食パックとして販売されます。

見た目はそのまま、やわらかく噛みやすい食感

日東ベストの「ホスピタグルメセット」を採用し、見た目はそのままに、やわらかく噛みやすい食感を実現しています。

噛む力が弱くなってきた方でも、食事の楽しみを感じられるよう工夫されています。

食欲をそそる彩りと栄養バランス

彩りよく盛り付けられており、食欲をそっと引き出します。

エネルギー・たんぱく質・食塩相当量のバランスにも配慮されたおかずセットです。

レンジで簡単調理 ワントレーのおかずセット

主菜1品・副菜2品がワントレーになった冷凍のおかずセットです。

電子レンジで温めるだけで1食が出来上がるため、調理の負担も軽減されます！

透析治療中の方にも配慮したメニュー表

透析食に力を入れてきたメディクック宅配弁当ならではの配慮もポイントです。

透析治療中の方にも安心して利用できるよう、エネルギー・たんぱく質・食塩相当量に加え、カリウム・リン・水分量を記載したメニュー表が添付されます。

※噛むことや飲み込むことに不安のある方は、必ず医師または専門の医療機関にご相談のうえご利用ください。

見た目の美味しさと食べやすさを両立し、毎日の食事の準備も簡単にしてくれる便利な冷凍おかずセット！

栄養成分の詳細が分かるメニュー表付きで、健康管理にも役立ちます。

メディクック宅配弁当から発売中の「やわらか食 6食パック (おかずのみ・冷凍)」の紹介でした。

