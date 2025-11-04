“グラビア界の新女王”田中美久、圧巻のビジュアル披露 『別冊ヤングチャンピオン』に登場
グラビアアイドルで俳優の田中美久が、きょう4日発売の『別冊ヤングチャンピオン』12月号（秋田書店）で表紙と巻頭グラビアを飾った。圧倒的なビジュアルと存在感で“グラビア界の新女王”と称される田中の、今まさに勢いに満ちた姿が誌面を彩っている。
【写真】完璧なボディ＆引き込まれる視線の田中美久
撮影では、柔らかな光の中に映し出される彼女の表情が印象的で、見る者を惹きつける自然体の美しさと、表現力の高さが際立つ内容となった。誌面ではさまざまなシーンで“今の田中美久”の魅力が詰め込まれており、ファンにとって見逃せない仕上がりだ。
巻中グラビアには、モデル・矢野ななかが初登場。透明感あふれる肌と引き締まったボディラインで注目を集める矢野が、清楚さの中に潜む大人の色気を見せる。自然体の美しさと柔らかな表情が印象的で、誌面全体に新たな風を吹き込んでいる。
今号の付録には、田中美久の両面クリアファイルが付属。華やかでありながらも繊細な魅力を放つビジュアルで構成された特別仕様となっており、ファン垂涎のアイテムとなっている。
