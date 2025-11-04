スウェーデン1部リーグ・アルスヴェンスカン第29節でIFKヴァルナモとミャルビーAIFが対戦。0-5とミャルビーが勝利を収めた。MFエリオット・ストラウドがハットトリックを達成したほか、2ゴールを叩き込んで圧勝。すでにリーグ制覇を達成しているミャルビーだったが、勝ち点を「72」とした。



これでミャルビーは、同リーグ初の勝ち点70を超えたチームとなった。これまでの記録はAIKソルナとマルメFFが達成した「67」であり、この記録は前節で打ち破っていたが、ついに70の大台を超えるチームが現れた。人口わずか1500人の漁村をホームタウンとするスモールクラブがそれを達成するとは、誰も予想していなかったに違いない。





しかしチームにプレッシャーはなかった様子。ハットトリックを達成したストラウドは、『HBO Max』で次のように語っている。「全然難しくなかったよ。ファンの皆さんに勝ち点3を届けられるのがすごく楽しみだし、残りの試合も全部勝つことを目指している。リラックスするのも難しくなかった。今はフットボールをプレイすることが一番楽しいんだ」奇跡といえるリーグ優勝だけでなく、新たな勝ち点記録まで生んでしまったミャルビー。この勢いは来季も継続するのだろうか、注目したい。