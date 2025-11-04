【S.H.Figuarts カイザーベリアル】 2026年6月 発売予定 11月4日16時 予約受付開始予定 価格：13,200円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts カイザーベリアル」を2026年6月に発売する。価格は13,200円。11月4日16時から予約受付を開始する。

本製品は映画「ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦！ ベリアル銀河帝国」に登場した銀河皇帝「カイザーベリアル」の姿をS.H.Figuartsで再現したもの。全高約150mmで、最大の特徴であるマントは合計3枚の布を使用して構成している。シワ感があり、針金を内蔵することでアクションシーンを再現できる。

「カイザーベリアルクロー」を再現した手首など左右各4種、「デスシウム光線エフェクトパーツ」、「ギガバトルナイザー（モンスロード発動Ver）」が付属。「S.H.Figuarts ウルトラマンゼロ（ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.）」と並べれば映画の戦いを思い出せる。

(C)円谷プロ