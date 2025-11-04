【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムマルコシアス】 予約開始：11月4日16時 2026年5月 発売予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムマルコシアス」を2026年5月に発売する。11月4日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は29,700円。

本製品は、スマホゲーム「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」より、厄祭戦時に失われた幻の機体「ガンダム・マルコシアス」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化したもの。

ダイキャスト合金パーツと、メタリック塗装などにより、重量感・重厚感を演出し、特徴的な4本のサブアームの展開や、ナックルガード／クローの切り替えといった各種ギミックを内蔵する。

バスタードメイス／大太刀／短剣といった各種武装が付属するほか、劇中印象的な眼光エフェクト付きの交換用アンテナパーツ、ワイヤーがインサートされた布製「バクラザン家の紋章付のマント」などが付属する。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムマルコシアス」

サイズ：全高 約160mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC、布 商品内容本体交換用手首パーツ左右各4種バックパックマント（布）バスタードメイス／大太刀短剣×4シールド眼光エフェクト付き交換用アンテナパーツバスタードメイス懸架用ジョイントパーツ専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。