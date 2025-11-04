「公私を区分できなかった」『パラサイト』俳優イ・ソンギュンさんの捜査情報流出の警察官、懲役3年求刑

突然この世を去った俳優イ・ソンギュンさんの麻薬捜査情報を外部に流した疑いで、元警察官A氏が懲役3年を求刑された。

《衝撃》イ・ソンギュンさんを騙した“女たち”の非道な犯行

11月3日、仁川（インチョン）地裁・刑事11単独のキム・セッビョル判事の審理で開かれた結審公判で、検察は元仁川警察庁所属の警衛（日本の警部補に相当）A氏に懲役3年を求刑した。

法廷で、A氏は「警察官として公私を明確に区分できず、このようなことが発生した点を心より謝罪申し上げる」と頭を下げた。

A氏の弁護人は「被告人は最初の流出者ではなく、そのことで私的な利益を得たわけでもない」とし、「将来のある30代の若者である被告人が、罷免懲戒を受け組織からも追い出された」として善処を求めた。

調べによると、A氏は2023年10月、イ・ソンギュンさんの麻薬疑惑に関する事件捜査の進行状況が含まれた報告書を写真で撮影し、記者2人に送信した疑いが持たれている。

A氏が流出した報告書には、イ・ソンギュンさんの麻薬疑惑事件関連の対象者の名前と前科、身分、職業などの個人情報が含まれていたという。この行為により、A氏は公務上の秘密漏洩および個人情報保護法違反の疑いで起訴された。

（写真提供＝OSEN）イ・ソンギュン

なお、イ・ソンギュンさんは2023年10月に違法薬物を使用した容疑で立件され、警察から3度の取り調べを受けた。その後、同年12月27日に48歳でこの世を去った。

◇イ・ソンギュンさん プロフィール

1975年3月2日生まれ。2001年、MBCのシチュエーションコメディ『恋人たち』（原題）でデビュー。2007年のドラマ『白い巨塔』韓国版で正義感の強い“チェ・ドンヨン（日本の里見脩二）役”を演じてブレイクし、『コーヒープリンス1号店』『パスタ〜恋が出来るまで〜』『ゴールデンタイム』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』と数多くの人気ドラマに出演した。映画『僕の妻のすべて』『最後まで行く』『パラサイト 半地下の家族』などでも高い演技力を発揮。プライベートでは2009年5月に女優チョン・ヘジンと結婚しており、同年11月に長男が、2011年8月に次男が産まれている。2023年12月27日、48歳でこの世を去った。