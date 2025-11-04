ILLIT、1stSG『NOT CUTE ANYMORE』トラックモーション公開！クレジットにはユナ・ミンジュ・モカの名前も

ILLITがアメリカの人気プロデューサーとタッグを組み、幅広い音楽性を披露する。

ILLITは11月3日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、1stシングルアルバム『NOT CUTE ANYMORE』のトラックモーションを公開した。これによると、新作にはタイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』と収録曲『NOT ME』の全2曲が収められている。

タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は、“ただ可愛いだけではいたくない”という素直な気持ちをストレートに表現した楽曲だ。米ビルボード「HOT 100」で1位を獲得し、グラミー賞候補にも選ばれたグローバルプロデューサージャスパー・ハリス（Jasper Harris）がプロデュースを担当し、ILLITの多彩な魅力を最大限に引き出している。さらに、シンガーソングライターのサシャ・アレックス・スローン（Sasha Alex Sloan）、ユラ（youra）など韓国国内外のシンガーソングライターが加わり、どのような相乗効果を生み出すのか注目が集まっている。

（画像＝BELIFT LAB）

収録曲『NOT ME』は、“誰も私を定義することはできない”という強い意志を歌った楽曲だ。TikTokを中心に注目を集めた『Pink Like Suki』を手がけたアメリカの女性デュオプロデューサーPebbles＆TamTamがプロデュースに参加したほか、メンバーのユナ、ミンジュ、モカがクレジットに名を連ねており、アーティストとして一段と成長した姿はもちろん、ILLITならではの感性を感じさせる楽曲になると期待されている。

トラックモーションのコンセプトも興味深い。今回のシングルでは、ILLITとコラボレーションしたイギリスのファッションブランド「Ashley Williams（アシュリー・ウィリアムズ）」のコラージュデザインを使用。きらめくLEDウィンドウに新曲のタイトルが順に映し出され、スタイリッシュな世界観を演出している。

ILLITの1stシングルアルバム『NOT CUTE ANYMORE』は、“世の中が見る私と、自分が見る私は同じではない”という感情に気づき始めた、率直な「私」のストーリーを描いた作品だ。トラックモーションに続き、11月10日と12日にはコンセプトフォトが順次公開される予定。

ILLITは、11月24日のカムバックに先立ち、11月8日、9日にソウル・松坡区オリンピック公園オリンピックホールで「2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL ENCORE」を開催する。チケットは先行販売初日に全公演が即完売し、ILLITの人気を改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。