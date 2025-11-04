レシートに女性の名前？違法な“夜の店”通い疑惑の韓国俳優、事務所が全作品からの降板を発表

ミュージカル俳優のキム・ジュニョンが、出演中のすべての作品から降板することになった。

《写真》BTSも、繁華街訪問で炎上のK-POPアイドルたち

所属事務所HJカルチャーは11月3日、公式SNSを通じて、「俳優キム・ジュニョンに関する事案により、観客および関係者の皆さまに、ご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。キム・ジュニョンは出演中のすべての作品から降板いたします」と発表した。

続けて「同俳優は複数の作品に出演していたため、各制作会社や関係者との慎重な協議が必要でした。この過程で最終的な決定を確定し、ご案内するまでに時間を要した点を改めてお詫び申し上げます」と説明した。

さらに「信じて応援してくださった皆さまに、責任ある姿をお見せするための手続きを進めていた過程で、初期の告知やコメント発表が不十分だったことにより失望を与えてしまった点、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

（写真＝キム・ジュニョンInstagram）

ネット上では最近、キム・ジュニョンがある店を訪れたあと、自身のSNSに投稿していたレシート写真を削除したことが注目を集めた。その後、一部ネットユーザーがレシートに記載された女性と思われる名前や金額を根拠に、“違法な風俗店”を訪れたのではないかと疑惑を提起していた。

この疑惑に対して事務所は「ネット上で提起されている疑惑に関して、俳優にはいかなる違法行為もなかったことを明確に申し上げます」と強く否定している。

また「疑惑は事実ではないことを改めて明言いたします」と強調し、「根拠のない憶測や確認されていない情報の拡散、過度な拡大解釈はお控えください。悪意のある虚偽情報の流布や名誉毀損などの違法行為については、必要に応じて法的措置を含め厳正に対応いたします」と警告したが、結局作品からの降板を決めたようだ。

（記事提供＝OSEN）