菊池風磨、爽やかな笑顔やCOOLな目線…４つの動画で魅了
小泉成器株式会社は４日、新商品「Salon Sense」の全国家電量販店での発売開始にあたり、新ビジュアルと４本のショート動画を公開した。
イメージキャラクターには「KOIZUMI BEAUTY」アンバサダーを務める菊池風磨を起用。「Salon Sense」を使って、どんな時でも自分らしく、自由に“ときめく髪”を楽しむ菊池さんの個性あふれる４スタイル動画は必見。
「Salon Sense」シリーズは、速乾とツヤ感を両立するドライヤー、ダメージヘアでも思いのままスタイリングできるヘアアイロンなど、多彩な商品ラインナップが特徴。どんな髪質や髪型でも、自分らしい“ときめく”ヘアスタイルを実現する。
菊池が出演する、ショート動画「いつもの今日に、ときめく髪を。」が４日よりWeb上にて公開。動画は全４本で、新商品を発売した「Salon Sense」シリーズの商品を使って、どんな時でも自分らしく、自由に“ときめく髪”を楽しむ菊池の姿を観ることができる。
なお、キャンペーンサイトにて、菊池が出演する４スタイルの動画を視聴し、X（旧：Twitter）で生成された投稿文をポストした人の中から抽選で合計20名に、各動画の紹介アイテムをプレゼントする「サロンセンスで、今日はどんな髪にときめく?ときめく髪を選んで当てよう!SNS キャンペーン」も開始となっているので、ぜひチェックを（※実施期間：2025年11月30日（日）23:59まで）。
