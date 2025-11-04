ミャクミャク「推して！」→ファン「よろこんで」 “推しの日”アピールに反響「出会えて良かったぁぁぁぁ！」
「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」の公式Xが11月4日に更新され、ミャクミャクの“推し活”ビジュアルが公開された。
【写真】ミャクミャク、うちわ片手に「推して！」ポーズ
きょう11月4日が「いい推しの日」「推しの日」とされていることから、朝からSNSでは「いい推しの日」がトレンド入り。投稿でミャクミャクは、自身のビジュアルと「推して！」と描かれたうちわを手にし、「ミャクミャク のこと推してくれますか…？」と呼びかけ。公式グッズやイベント情報などをアピールした。
この投稿にファンからは「よろこんで」「ミャク様に出会えて良かったぁぁぁぁ！」「また会いたいです」「ミャクミャク様は不滅です」「推し、とか、尊い、とか意味わからん！と思っていた私ですが、ミャクミャクに出会ってその感覚をはじめて理解しました。今は立派なミャクミャク推し」など、様々なコメントが寄せられている。
