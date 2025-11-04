核家族化や共働き世帯の増加、そして高騰する不動産価格などを背景に、「二世帯住宅」が再び注目されています。かつての完全分離型ではなく、LDKなどを共有しつつプライバシーも確保する、緩やかな同居スタイルが人気のようです。昭和の時代とは異なり、親世帯と子世帯が対等な立場で、互いのメリットを享受し合おうという意識が強まっているようです。しかし、その理想とは裏腹に、二世帯同居が家族関係を修復不可能なまでに破壊してしまうケースも少なくありません。

義父母との二世帯同居を決意した理由

マサトさん（仮名／40歳）と妻のカンナさん（仮名／41歳）は、地方で中学校の教員として働く共働き夫婦。世帯年収は1,020万円（夫500万円、妻520万円）と安定していますが、その生活は多忙を極めます。朝早く家を出て、帰宅は夜遅く。部活動などで土日出勤も珍しくありません。

一人娘のサクラさん（仮名／13歳）が幼いころは、近所に住むカンナさんの母が送り迎えなどを手伝ってくれていましたが、3年前に他界。父はカンナさんが高校生のころに亡くなっており、頼れる人がいなくなってしまったのです。困っていた矢先、夫のマサトさんから二世帯住宅の提案がありました。

夫の実家を建て替え、マサトさんの両親と同居するという話です。サクラさんの学区は変わらず、義母が中学生になった娘の帰りを出迎えてくれます。さらに、義父が建築費の一部として1,000万円を援助してくれるというのです。カンナさんは「義父母との同居は気を遣うだろうから」と懸念もありましたが、自身が奨学金の返済に苦しんだ過去もあり、娘の大学進学費用を考えると、なにより金銭的援助は非常に有難いです。背に腹は代えられないと、思い切って同居の話に飛びつきます。

幸先よく二世帯生活がスタート

二世帯住宅の総工費は解体費を含め4,500万円。義父からの援助1,000万円を除いた3,500万円を、マサトさんとカンナさんでペアローンを組みました。170坪の敷地に階はわかれていますが、リビングとキッチンは共有し、食事は1階で一緒にとるスタイルを選びました。

同居当初、義父母は協力的でした。義母が家事の多くを担ってくれて、休日出勤する際は、娘を東京まで遊びに連れて行ってくれることも。カンナさんは仕事に集中できるようになりました。「女性も出世する時代だ。校長先生を目指しなさい」と義父も応援してくれます。

「世間で聞くような二世帯住宅のトラブルとは無縁だわ」カンナさんは、同居前、あんなに不安がっていた自分におしえてやりたいと思いました。しかし、そんな穏やかな日々は、義父が定年退職を迎えると同時に、終わりを告げたのです。

定年退職してヒマになった義父

65歳で定年退職した義父。仕事一筋だったためか、これといった趣味もなく、友人も少ない様子。毎日テレビをみて過ごすようになり、次第に義母におせっかいを焼くようになります。家事のやり方に対し、「要領が悪すぎる」「テレビでみたこういう裏技を使え」などと口を出し、夫婦喧嘩が絶えなくなりました。

やがて、義父の矛先は孫のサクラさんにも向きはじめます。「俺が勉強をみてやる」そう宣言すると、平日の夕方や土日は、まるで家庭教師のように勉強に付きっきりになりました。勉強のタイムスケジュールを細かく組み、サクラさんが友達と遊びにいって、帰りが少しでも遅れると車で探し回る始末です。

しかし、義父の熱心な指導とは裏腹に、サクラさんの成績は伸び悩みます。すると義父は、「俺に恥をかかせるのか」「親と違って出来が悪い」などと、孫を叱責するように。

孫の変化と、崩壊する家族関係

異変に気づいたのはカンナさんでした。以前は明るかったサクラさんの口数が少なくなり、部屋に閉じこもりがちになっている――。義父の前では萎縮し、怯えた様子をみせることもありました。

カンナさんがマサトさんに相談しても、「父さんも、サクラのためを思ってやってくれているんだよ」とかばうばかり。こちらの夫婦にも溝が生まれていきます。

ある夜、サクラさんが「おじいちゃんがこわい。家にいるのがつらい」と涙ながらに訴えてきました。カンナさんは、事態の深刻さをようやく理解します。これは「教育」ではなく「虐待」に近いのではないか、と。

カンナさんは義父と話し合いの場を持ちましたが、義父は「忙しい親の代わりを担ってやっているだけだ」「あいつは甘えている」と、自らの言動を省みる様子はまったくありません。

「離婚もやむを得ません」家を出る決断

「このままでは、取り返しのつかないことになる」

カンナさんは、娘を守るために家を出ることを決意します。しかし、夫のマサトさんは「親を置いていけない」と、同居解消に強く反対しました。

「それなら、離婚もやむを得ません」

カンナさんの固い決意と、憔悴しきった息子の姿を目の当たりにし、マサトさんも事の重大さに気づいたようです。

「わかった。一緒に出よう。サクラを守ることが一番だ」

狭いアパートでの再出発と、残された“負の遺産”

3人は、家から車で30分ほどの場所にある、狭い賃貸アパートで新しい生活を始めました。サクラさんは転校先の学校に馴染み、少しずつ元気を取り戻しています。

しかし、家族の平穏を取り戻した代償は大きなものでした。二世帯住宅のペアローンの返済は、家を出たあとも当然続きます。アパートの家賃と合わせると、家計は苦しくなりました。

現在、夫婦は二世帯住宅を売却しようと、義父母と話し合いを続けています。援助してくれた1,000万円を返すから別の住む場所を探してほしいと説得しても、「恩を仇で返すのか」「私たちの住む家がなくなる」と義父母は猛反発。義父母の年金収入は夫婦合わせて月額25万円ほどで、決して裕福ではありませんが、退職金と貯蓄を切り崩しての援助だったこともあり、感情も相まって関係性はどんどんこじれていきます。

さらにもう一つ問題が。たとえ義父母を退去させられたとしても、地方にある特殊な間取りの二世帯住宅に買い手がつく保証はどこにもありません。

ローンの返済と、解決のみえない義父母との対立。マサトさんとカンナさんは、精神的にも経済的にも疲労困憊しています。それでも、離婚という最悪の事態は避けられました。

「すべてが愚かな選択でした。金銭援助をあてにしたことも、ペアローンを組んだことも。なにより、娘を追い詰めてしまったことも……。ですが、いまは苦しいけれど、家族3人で一緒にいられる。いつか必ず立て直そう」夫婦は互いを支え合い、前を向こうとしています。

親子関係の悪化による失敗

二世帯同居の失敗例は後を絶ちません。その根本原因の多くは、やはり「親子関係の悪化」にあります。

価値観の押し付け

「ヨメ」「ムコ」といった古い言葉が使われる家庭など、家父長的な価値観が残っている場合、子世帯は対等な関係を築けず、ストレスを溜め込みがちです。

プライバシーへの無配慮

よかれと思って子世帯の領域に過剰に干渉する（洗濯物を取り込む、勝手に掃除するなど）ことも、関係悪化の大きな原因となります。「別世帯である」という意識が欠けていると、うまくいきません。

親の加齢による変化

事例のように、定年退職などを機に親の性格や言動が大きく変わってしまうケースもあります。社会的役割を失ったことによる孤立感や、認知機能の低下が、同居する子世帯への過剰な干渉や攻撃性として現れることがあるのです。

二世帯住宅は、互いの尊厳を守り、適切な距離感を保つ意識がなければ、高確率で関係は破綻します。

ライフプランにも深刻な爪痕を残す二世帯住宅の失敗

そして、二世帯住宅の失敗は、単なる人間関係の問題では終わりません。多くの場合、「ライフプランの危機」に直結します。

住宅ローン

関係が悪化しても、ローンが残っているため、簡単に家を出ることができません。夫婦でペアローンを組んでいる場合、破綻時の清算が困難になります。

親の資金援助

親からの資金援助を受けて建てた場合、関係が悪化すると、その返済などを巡ってさらに揉める可能性があります。

家の維持費・売却問題

子世帯が出ていったあと、残された大きな家の維持費を親世帯だけで負担するのは困難です。また、特殊な間取りの二世帯住宅は、一般的に売却も難しいとされています。

親子関係の悪化により、経済的に追い詰められ、離婚に至るケースも少なくありません。二世帯住宅の購入は、「絶対に失敗できない」極めてリスクの高い選択なのです。だからこそ、よほどの事情がない限り、安易な二世帯住宅の購入は推奨しにくいのが現状です。検討する場合は、あらゆるリスクを想定し、親子間で徹底的に話し合い、万が一の場合の対策（資金計画、離脱ルールなど）も決めておく必要があります。