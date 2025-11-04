「Narciso Rodriguez」で叶える♡香りとキャンペーンで輝く冬の自分へ

ジャンルを問わず愛されるラグジュアリーフレグランスブランド「Narciso Rodriguez（ナルシソ ロドリゲス）」が、冬の“香りある暮らし”を応援するキャンペーン第2弾を開催します。期間中、対象商品を税込5,500円以上購入して応募するだけで、抽選40名様に人気の「ナルシソ オードパルファム ラディアント 30 mL」が当たるサプライズ企画♡香りを纏って、自分らしい冬時間を楽しんでみませんか？

キャンペーン概要＆応募方法

Narciso Rodriguezの冬の“マストバイキャンペーン”第2弾では、正規取扱店舗にて対象商品を税込5,500円以上ご購入いただいた方を対象に、レシート写真を応募フォームにアップロードしてご応募いただけます。

実施期間は2025年11月1日（土）～12月31日（水）まで。抽選で40名様に「ナルシソ オードパルファム ラディアント 30 mL」が当たります。

応募は購入レシートと必要事項の入力だけなので、香りを選んだその場でチャンスに♡当選者には賞品発送をもって通知、発送は2026年1月上旬～中旬を予定しています。

香りで選ぶならこの2本！ピックアップアイテム

まず押さえておきたいのは、今回の賞品「ナルシソ オードパルファム ラディアント」。

調香師オーレリアン・ギシャールが手掛けるこの香りは、ホワイトアルデヒドの透明な始まりからコットンフラワー、クローブ、オレンジフラワー、ホワイトフラワーへと続き、ウッディなベチバー＆シダーが包み込むような余韻を生み出します。

そしてぜひ併せてご紹介したい「フォーハー ピュア ムスク オードパルファム」。

こちらは石鹸のような清潔感とムスクの官能性が交差するフローラルムスクの傑作で、レイヤリングすればより記憶に残る香りに仕上がります。

香りで自分の日常をアップデートしたい方にこそ、今回のキャンペーンはぴったりです。

冬のギフトにも◎香りで魅せるスタイルアップ

香りは服やメイクと同じく“仕上げ”の一手。Narciso Rodriguezの香りを纏うことで、冬のコートやニットがただの防寒アイテムではなく、香りから始まる“私らしい演出”になります。

今回のキャンペーンは、ご自身へのご褒美はもちろん、香りをお届けしたい大切な人へのギフトにも最適です。香り＋抽選という特別体験が、冬の装いに“香りの魔法”を添えてくれそうです♡

香りを纏って、冬こそ自分らしく♡

Narciso Rodriguezの「マストバイキャンペーン」第2弾は、2025年11月1日～12月31日までの期間限定。

対象商品を税込5,500円以上購入し応募するだけで、抽選40名様に「ナルシソ オードパルファム ラディアント 30 mL」が当たるチャンスです。

香りを選んだその瞬間から、あなたの冬が変わります。香りが、日常を特別にする魔法に。ぜひこの機会に、Narciso Rodriguezの世界を体験してみてください♡