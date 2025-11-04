お得に飲食やサービスが楽しめるさまざまなクーポンの中から、編集部が厳選したものをピックアップ。今回紹介するのは、バーミヤン「油淋鶏」が約200円引きで楽しめるクーポンです。

【画像】バーミヤン公式Xで配信中のクーポン

バーミヤン「油淋鶏」が約200円引きで楽しめる

バーミヤン公式Xで、通常769円の「油淋鶏」が、25％オフ・193円引きの576円で楽しめるクーポンが配信中です。

▼「油淋鶏」の魅力は？
大ぶりの鶏もも肉をカラッと揚げ、香味野菜入りの特製甘酢だれをたっぷりかけた人気メニュー。外はサクサク、中はジューシーで、噛むたびに旨味と酸味が広がります。別添えの胡麻ソースで味変も楽しめ、さっぱりとした後味が特徴です。

(文:All About ニュース編集部)