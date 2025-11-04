バーミヤン「油淋鶏」が約200円引きに！ 噛むたびに鶏肉の旨味が広がる【11月3日のおすすめクーポン】
編集部が厳選したおすすめのクーポンを厳選して紹介します。今日ピックアップするのはバーミヤン「油淋鶏」が約200円引きで楽しめるクーポンです。
【画像】バーミヤン公式Xで配信中のクーポン
▼「油淋鶏」の魅力は？
大ぶりの鶏もも肉をカラッと揚げ、香味野菜入りの特製甘酢だれをたっぷりかけた人気メニュー。外はサクサク、中はジューシーで、噛むたびに旨味と酸味が広がります。別添えの胡麻ソースで味変も楽しめ、さっぱりとした後味が特徴です。
(文:All About ニュース編集部)
バーミヤン「油淋鶏」が約200円引きで楽しめるバーミヤン公式Xで、通常769円の「油淋鶏」が、25％オフ・193円引きの576円で楽しめるクーポンが配信中です。
