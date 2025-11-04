郵便局に「ぼく、シマエナガ。」の“鏡餅ぬいぐるみ”が登場！ もふもふタッチ＆存在感あるサイズ感が魅力
Xの人気アカウント“ぼく、シマエナガ。”の「鏡餅ぬいぐるみ」が、10月30日（木）から、一部の郵便局店頭および「郵便局のネットショップ」などで発売中だ。
【写真】360度どこから見てもかわいいフォルム！ 「鏡餅ぬいぐるみ」詳細
■年末年始におすすめ！
今回登場したのは、北海道に生息する“雪の妖精”シマエナガの魅力が詰まったぬいぐるみ。
真っ白なシマエナガを、もふもふの鏡餅で再現しており、頭の上には鏡餅には欠かせない“みかん”も施されている。
また、大きさは約横160cm×高さ180cm×奥行き160mm。キュートな見た目だけでなく、年末年始に欠かせないおめでたさと存在感あるサイズ感が魅力だ。
