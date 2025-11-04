地域文化の発展に寄与した九州・沖縄ゆかりの個人・団体を顕彰する第84回西日本文化賞（西日本新聞文化財団主催）の贈呈式が文化の日の3日、福岡市・天神のソラリア西鉄ホテル福岡であった。

受賞者は、学術文化部門が熊本大名誉教授の小畑弘己さん（66）＝熊本市、社会文化部門が装丁家の毛利一枝さん（81）＝福岡市。若手・中堅が対象の奨励賞は、学術文化部門が九州大病院助教の菊池良和さん（47）＝同市、社会文化部門が美術家の國くに盛もり麻衣佳さん（39）＝福岡県大牟田市出身＝に贈られた。

小畑さんは土器の表面や内部に残された種や虫の痕跡「圧痕」の分析法を開発し、狩猟採集社会とされた縄文時代に大豆が栽培されたことを立証した。毛利さんは福岡を拠点に、40年以上にわたり1400冊に及ぶ本の装丁を手がけ出版文化の発展に貢献した。菊池さんは自らも当事者として吃きつ音おん症の治療・研究や啓発活動に当たっている。國盛さんは炭鉱をテーマとした美術表現で旧産炭地のネガティブなイメージを捉え直し、文化史研究も続ける。

財団理事長の柴田建哉西日本新聞社会長は「文化賞の目的は文化の力を顕彰し、九州の発展に少しでも寄与すること」とあいさつ。選考委員を代表し作家安部龍太郎さんが講評し、「選考ではその仕事がオンリーワンかを大事にしたが、4人の仕事はまさにそうで、そこから派生した問題意識も分かりやすかった」と述べた。（佐々木直樹）

次世代育成し、社会に貢献

【学術文化部門】熊本大名誉教授・小畑弘己さん

北原白秋ら教科書に出てくるような方々が受賞された賞をいただき、身に余る光栄。休日も家を空ける生活で、この40年の研究は家族、特に妻の協力と我慢の上に成り立っている。感謝したい。

元々は旧石器時代が専門だったが、熊本大の構内遺跡の調査で土を分析し、九州なのに北海道の古代コムギを見つけた。なぜ？ と思い、土の中にある種など人間の生活の痕跡を研究するようになった。土器の内部に残された種や虫などを調べる「土器圧痕法」を使い、縄文時代に植物が栽培されていたと立証できた。

研究は成功よりも失敗の連続で、コクゾウムシを飼育するなんて、と学生には不人気。考古学と科学をつなぐ、マイナーでチャレンジングな分野だが、今回の賞はこうした研究を前に進めよという神の声に思える。

エックス線を用いた調査法で、博物館などに残された未分析の土器に挑み、社会実装を目指している。次世代育成も含め、社会に貢献したい。

【インタビュー動画】

本作り知られるきっかけに

【社会文化部門】装丁家・毛利一枝さん

このたびは栄えある賞を賜りまして誠にありがとうございます。84年の西日本文化賞の歴史で初めて装丁という分野で受賞させていただいたということで、少しでも本と本作りのことを知っていただける機会になればうれしいです。

1983年に1冊の本の装丁を初めてしました。2年前に亡くなられた鈴木召平さんの「北埠頭」という本でした。渡辺京二さんの「逝きし世の面影」や石牟礼道子さん、森崎和江さんの本の装丁をさせてもらうきっかけになりました。

一冊一冊、先のことは全く考えずにやってきて、あっという間の42年でした。根が地に足がつかない人間ですが装丁だけは続けてこられたことが不思議です。

もし「なぜあなたは装丁をするのか」と聞かれたら「好奇心」と答えます。私にとって好奇心とは生きることと同義語です。81歳になり、なおさら今を大事にして装丁をやっていきたいと思っています。

【インタビュー動画】

吃音ある人の選択肢広げる

奨励賞【学術文化部門】九州大病院助教・菊池良和さん

吃きつ音おんの研究、教育、臨床の環境をつくっていただいた九州大病院の先生方や多くの方の支援があり、素晴らしい賞をいただき、うれしく思う。

吃音のある人は、多くの時間は流りゅう暢ちょうに話しているが時々吃音が出る。当事者の私も、子どもからだけではなく、大人からも誤解されたくさん嫌な思いをしてきた。

吃音があると、人生の選択肢がせまくなる。私は中学1年のとき、この悩みを解決するために医者になろうと思い猛勉強したが、医学部受験で困った。当時、九州では九州大以外の医学部受験では面接があった。九州大を3回受験して、やっと合格できた。

医学部に入っても医師になっても、だれも吃音のことを教えてくれなかったが九州大病院耳鼻咽喉・頭頸部外科入局時に「吃音の研究をやったらいい」と後押しされ、海外の情報を日本に紹介することができた。

私は選択肢の少ない中、運良く活動を続けてこられた。私と同じように、人生の選択肢が少ないと悩んでいる吃音のある人に、選択肢のある人生を歩むお手伝いをしている。医師になって20年。奨励賞を励みに頑張っていきたい。

【インタビュー動画】

重厚長大な炭鉱の歴史表現

奨励賞【社会文化部門】美術家・國盛麻衣佳さん

私はかつて国内最大規模だった三井三池炭鉱を有した福岡県大牟田市に生まれ育ち、私の曽祖父、祖父母も炭鉱に関係する仕事に従事した。石炭産業は著しい発展と衰退とともに激動の歴史を歩み、さまざまな文化も生んできた。一方で、私が多感な頃は既に閉山後で、地域を誇らしく語る風潮はなく、「負の遺産」とまで言われていた。

そのような中、私自身が地域との関係性やアイデンティティーを模索したときに苦労した。そういったことが次世代にはなければいいなと思い、石炭を砕いて絵の具にし、子どもたちに伝えていくワークショップを始めたのが、大学4年生のときだ。

産業のために生まれた地域における文化の成り立ちを研究する上で一番助けられたのが、西日本新聞などの地域紙や職場の機関紙、市井のサークル紙。日々の小さな暮らしを温かい目で記し続けることが歴史につながっていくという、多くの示唆をいただいた。

受賞の連絡は次女を出産する直前だった。母親業は全てをなげうつ時間も多く「私の拙い美術活動のキャリアはここまでだ」と思うが「もっと頑張りなさいよ」とチャンスと励ましをくださりうれしく思う。

炭鉱の歴史は重厚長大で、人生をささげた先達の方たちも数多くいらっしゃる。私自身は小さい存在だが、受賞を栄誉として受け止め、精進してまいりたい。

【インタビュー動画】

12月7日に記念講演会

第84回西日本文化賞の受賞者4人による記念講演会が12月7日（日）午後1時から、福岡市・天神のアクロス福岡である。聴講無料、先着順。こちらから申し込める。はがきでの申し込みは、氏名（ふりがな付き）▽住所▽電話番号▽同伴者がいる場合はその氏名を明記し、〒810−8721 福岡市中央区天神1の4の1 西日本新聞文化財団へ。問い合わせは財団事務局＝092（711）5107。