福岡市で3日に開かれた第84回西日本文化賞の贈呈式。スピーチに立った受賞者4人は、選考委員に「オンリーワン」と評されたそれぞれの歩みを述懐し、さらなる活動への意欲を異口同音に語った。

熊本大名誉教授の小畑弘己さん（66）はまず「休日も正月も家を空ける生活で、受賞は妻の協力と我慢のおかげ」と感謝を述べ、植物考古学へ軸足を移す契機になった調査を回顧。「（圧痕研究は）学生に人気のない分野だが、チャレンジング。大学は退職したが、博物館に手つかずのまま残された土器の調査を続け社会に貢献する」と意気込み、孫2人から拍手を受けた。

装丁家毛利一枝さん（81）は、鈴木召平さん、渡辺京二さん、石牟礼道子さん、森崎和江さんらの本を装丁したことを振り返り、「一冊一冊、先のことは全く考えずにやってきた」と打ち明けた。「『なぜ装丁をするのか』と聞かれたら『好奇心』と答える。好奇心とは生きることと同義語」と言い切り、駆け付けた出版関係者の祝福を受けた。

自らも吃音（きつおん）の当事者である九州大病院の「吃音ドクター」、菊池良和さん（47）は、懸命に発音しながら参列者に思いを伝えた。吃音に悩んだ末に医師を志した中学時代や、面接試験がないことから九州大医学部を目指し、3度目の挑戦で合格した体験を披露。「吃音があると、人生の選択肢が狭くなる。私と同じ悩みのある人が選択肢のある人生を歩むお手伝いをしたい」と、決意を新たにした。

美術家國盛（くにもり）麻衣佳さん（39）は夫の中森康裕さん（39）と長女麻裕（まひろ）ちゃん（4）、8月に生まれたばかりの次女麻裕佳（まゆか）ちゃんを伴い出席。故郷の福岡県大牟田市を自身のアイデンティティーとして捉え直した経験を振り返った。「激動の歴史を歩んだ石炭産業はその過程で文化も生んだ。炭鉱に人生をささげた先達も数多く、受賞を栄誉として精進したい」と力を込めた。 （大矢和世、吉田真紀）

12月7日に記念講演会

第84回西日本文化賞の受賞者4人による記念講演会が12月7日（日）午後1時から、福岡市・天神のアクロス福岡である。聴講無料、先着順。スマートフォンでQRコードを読み取るか、こちらから申し込める。はがきでの申し込みは、氏名（ふりがな付き）▽住所▽電話番号▽同伴者がいる場合はその氏名を明記し、〒810−8721 福岡市中央区天神1の4の1 西日本新聞文化財団へ。問い合わせは財団事務局＝092（711）5107。