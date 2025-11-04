カンテレ（関西テレビ）は４日、朝のバラエティー番組「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分）の番組オリジナルソング「百人力」が完成し、同日からミュージックビデオ（ＭＶ）と歌詞を公開すると発表した。

番組ＭＣの円広志が作詞・作曲を手掛け、歌唱には歌謡界のプリンス・辰巳ゆうとを抜てき。この日からミニ番組「よ〜いドン！Ｐｌｕｓ」（月曜・前１１時１５分、火〜金曜・前１１時１９分）の番組エンディングテーマも「小さな奇跡」から「百人力」に変更される。

円広志「この番組の主役は、テレビをご覧の皆さんであり、街に住んでいる方々。たった一人でも大切な人がいれば、どんな困難も乗り越える“百人力”の力が湧いてくる。そんな希望をこの曲に込めました。ＭＶには、その思いを込めたかったんです。この曲は、みんなで歌って初めて完成する。フェスで大合唱して、会場に“何となく幸せの風”を吹かせたいですね」

辰巳ゆうと「円さんが積み重ねてこられた歴史そのものを感じました。世の中が便利になるほど失われがちな“人情味”という温もりを、この歌は思い出させてくれる。聴く人の心をぱっと明るくしてくれる曲です。（ＭＶ撮影地の地元、大阪・藤井寺市は）家族との絆が詰まった場所。本当に感慨深かったです」