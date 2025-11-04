カンテレ、関西の長寿情報番組『よ〜いドン！』オリジナルソング完成 円広志＆辰巳ゆうとタッグ
関西テレビ（カンテレ）は4日、円広志と辰巳ゆうとのタッグによる『よ〜いドン！』（月〜金 前9：50 ※関西ローカル）オリジナルソング「百人力」の完成を発表。ミュージックビデオ（MV）を公開した。
【写真】爽やかな青空バックに天高く指を指す辰巳ゆうと
2008年の放送から“関西の朝の顔”として親しまれてきた情報番組『よ〜いドン！』。番組MCである円が作詞・作曲を手掛け、番組オリジナルソングを作った。19年10月から円が作詞・作曲した「小さな奇跡」が『土曜日もよ〜いドン！』のテーマソングとして放送されてきたが、大々的な番組オリジナルソングを作成するのは初めて。
番組のこぼれ話や、お得情報を生放送で伝える『よ〜いドン！Plus』（月曜 前11：15〜11：19、火曜〜金曜 前11：19〜11：23 ※関西ローカル）で同日から、番組エンディングテーマがこれ「小さな奇跡」から「百人力」へと変わる。
またMVはYouTubeの「よ〜いドン！公式チャンネル」で公開。さらに、11月24日の『カンテレ祭り！2025よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』で、観客の前で初披露される。
作詞・作曲を担当した円は、「シチュエーションは、本当に小さな日常の一コマから始まります。焦がしたトーストの匂いで彼女が目を覚ます、という些細（ささい）な出来事。でも、そこから世界中に温かい気持ちが広がっていけばいいな、という想いを込めました。もちろん、世の中はきれいごとだけではないかもしれません。でも、そんなことも乗り越えて、“君さえいれば生きていける”というシンプルな想いから、この歌の世界が広がっていけばいいなと思っています。世界では色々な争いごとが起き、未来への不安は尽きません。でも、人間は弱さも抱えているからこそ、支え合える。たった一人でも大切な人がいれば、どんな困難も乗り越える『百人力』の力が湧いてくる。そんな希望をこの曲に込めました」と語る。
歌う辰巳は「円さんのデモテープを初めて聴かせていただいた時、“このままで完成音源なのでは？”と思うほどすてきで、心が温かくなりました。その世界観をどう自分の中に落とし込むか、いつも以上に考えましたね。円さんならではのメロディーラインは、歌っていて本当に幸せな気持ちになります。この曲の魅力を少しでも損なわないように、その一心で歌わせていただきました」とコメントした。
