「AIに仕事を奪われてしまうのでは……」

「将来のために何かスキルを身につけたいけど、何から始めればいいかわからない」

そんな漠然とした不安を抱えているのは、企画職4年目の30歳女性。10年後、20年後の未来が不透明ななかで、キャリアへの不安がぬぐえない相談者に今やるべきことをお伝えします。

※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。

📻Podcast本編はこちら

相談内容 30歳／女性

企画職4年目です。最近、会社でAI導入の話が頻繁に出ます。AIがどれだけ効率的か、AIに任せられる仕事が増えるという話を聞くたびに、自分の仕事がなくなってしまうんじゃないかと、将来が不安です。自分が40代、50代になったときに果たしてどんな仕事をしているのか想像できません。将来のために何かスキルを身につけたいのですが、何から始めればいいのかも分かりません。これから先長く働き続けるためにはどうすればいいでしょうか。

AIに仕事を奪われるのではなく、AIを使いこなす人に仕事を奪われる

AIの導入が頻繁に議論される今、多くの人が「AI失業」への不安を抱えています。しかし、AIが人から仕事を奪うという現象は、正確な表現とは少し異なります。坂井さんは、「AIによって業務が奪われるという現象というよりは、 AIを使いこなす人間によって仕事が奪われる 」と語ります。

企画職である相談者の例を考えてみましょう。かつてプロダクト開発やシステム開発は、プロダクトマネージャー、デザイナー、エンジニアといった複数の担当者がそれぞれの専門分野で役割を分担していました。しかし、AIツールのなかには、モックアップ（試作品）レベルの簡単な開発を、コードを書かずに実行できるものも出てきています。

この場合、プロダクトマネージャーが自分でモックアップを作成できるようになれば、もともと依頼していた仕事が依頼されなくなります。つまり、AIが仕事を奪うのではなく、AIは人間の能力を拡張するツールなのです。今やるべきことは「AIを使いこなす」ことこそが、最も確実なキャリア戦略だといえます、と坂井さん。

「AIを使いこなす人」になるための2つの行動

「AIを使いこなす」ことが、AI時代を生き抜くための最も確実なスキルだと坂井さんはいいます。では、具体的に何から始めれば良いのでしょうか？ 坂井さんは、今すぐできる具体的な2つの行動を提案します。

1. 生成AIに関する動画を視聴する

生成AIの新しいツールが登場すると、YouTubeなどにはその使い方や活用法を解説してくれる動画が数多く投稿されます。まずはそうした動画を積極的に視聴し、AIでどんなことができるのか、自分の業務にどう活かせるのかを知ることが第一歩だと坂井さんは語ります。

2. 生成AIに直接聞いてみる

もう一つの方法は、ChatGPTなどの生成AIツールに直接質問することです。坂井さんは、「今、こういう業務をやっているんだけど、どういう生成AIツールを使えばいいと思う？」と具体的な悩みを相談してみたり、「どういう風に効率化できそうか、一緒に考えよう」と協力を求めたりするのも有効だと語ります。

まとめ：AIを使いこなすために、まずは小さな一歩から

✓ AIに仕事を奪われるのではなく、AIを使いこなす人が仕事を効率化する

✓ 不安を解消するために、「AIを使いこなす人」になることを目指す

✓ 具体的な行動として、「生成AIの動画視聴」と「AIへの直接質問」を始める

最後に坂井さんはこう語ります。

40代、50代になった時にどんな仕事をしているのかは、みんなわかりませんし、そんな不安視しなくていいんじゃないかなと思います。ぜひ“AIを使いこなす”という視点を持ち、小さな一歩を踏み出してみてください。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太