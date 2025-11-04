TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が、Instagramを更新。普段はあまり見せない、アニマル柄のコーディネートが話題を集めている。

【写真】豹柄の半袖ニットを着たTWICEミナ【動画】女神のよう！ベージュカラーのドレス＆白いパンツルックのミナのムービー

■アニマル柄を上品に着こなすTWICEミナ

ミナが着用しているのは、ブランドアンバサダーを務めるFENDI（フェンディ）のコーディネート。豹柄の半袖ニットトップスに黒のレザーショートパンツ、ロングブーツを合わせて、秋らしいカラーを着こなしている。ニットの袖の隙間からは、ちらりと美しい肩が覗いた。

豹柄をまとっても上品さは薄れず、ミステリアスな雰囲気を放つミナ。ブラックのレザーバッグを手に持ったり、クールに肩に掛けてみたり、様々なポージングで魅せた。全身ショット（5枚目）では、まっすぐで長い脚がスラっと伸びている。

SNSでは「豹柄みーたんめっちゃイイ！」「珍しい豹柄コーデで横転」「何着てもほんと似合うね…」「茶色を着てるイメージあんまりないからかっこいい」「本当に綺麗すぎる」「タイプすぎて発狂」「爆イケみーたん」「美がすごすぎて直視できない」「本当に同じ人間？」「豹柄めずらしい！」「私が着たら大阪のおばちゃんになる」と反響を集めている。

■TWICEミナがカラコンブランドのアンバサダー就任、女神のような美を放つ

なおミナは、カラーコンタクトブランド・カラーコンタクトレンズシリーズ『SWEET 1 DAY』の新ブランドアンバサダーにSANA（サナ）、JEONGYEON（ジョンヨン）と共に就任。ミナは「女神のような美しさ」をコンセプトとしたMEVILAGE（メビラージュ）を装着し、ベージュカラーのドレスと白いパンツルックで、まさに女神のような美を放った。