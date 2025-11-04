国際卓球連盟（ITTF）は4日、2025年第45週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には7選手

女子シングルスでは「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」でベスト8入りした張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。同大会で初戦敗退した伊藤美誠（スターツ）が9位、8強入りした橋本帆乃香（デンソーポラリス）が10位をキープし、3選手がトップ10に名を連ねている。

13位には同大会で中国の王芸迪に敗れ初戦敗退した早田ひな（日本生命）、14位には同じく初戦で敗れた大藤沙月（ミキハウス）が入り、15位には長粼美柚（木下アビエル神奈川）、22位には木原美悠（個人）が続き7選手がトップ30入り。

佐藤瞳（日本ペイントグループ）は1つ順位を上げて34位、横井咲桜（ミキハウス）は30位から37位に後退。平野美宇（木下グループ）は38位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は47位、赤江夏星（日本生命）は48位、出澤杏佳（レゾナック）が62位をキープし、100位には1つランクを上げた笹尾明日香が再び100位圏内に入った。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年11月4日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

7位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：橋本帆乃香

13位（↓ 12）：早田ひな

14位（↓ 13）：大藤沙月

15位（-）：長粼美柚

22位（↓ 21）：木原美悠

34位（↑ 35位）：佐藤瞳

37位（↓ 30位）：横井咲桜

38位（-）：平野美宇

47位（-）：芝田沙季

48位（-）：赤江夏星

62位（-）：出澤杏佳

100位（↑ 101位）：笹尾明日香