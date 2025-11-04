「住宅の高台移転を完了させられた」

５期２０年にわたり町長を務め、今月５日に退任する宮城県南三陸町の佐藤仁町長（７３）が読売新聞のインタビューに応じ、東日本大震災の復興にかけた思いを語った。

「住宅の高台移転を完了できたことが重要だった」と振り返り、ハード事業の完了が引退の決め手になったと説明。津波にのまれながら生還した経験を基に「人々が命を守るためにメッセージを発信していきたい」と述べた。（聞き手・浅井望）

――来年で震災の発生から１５年となる。復興に尽くす中で手応えを感じた施策は。

「住宅の高台移転を完了させられたことは、自分の中で最も重要だった。復興計画の一丁目一番地は町民が二度と命を失わない町を作ることだ。震災前は津波注意報や警報が出ると、夜中でも高台に避難する生活が当たり前だった。今では、町民が枕を高くして寝ていられる町ができた」

――退任を決めた理由は。

「復興事業のうちハード面は完了することができた。それを終えるまでは、町長を続けなければいけないと思っていた。８３１人が犠牲・行方不明になったのに私が逃げ出すわけにいかないという思いは、心の根っこにずっとあった」

――震災当時は自身も旧防災対策庁舎で被災し、津波にのまれた。

「あの時感じたことは一生忘れない。津波が迫ってきて、職員から『最初に町長が上がってくれ』と言われて屋上のアンテナに上った。津波を何度もかぶり、階段の手すりに引っかかって助かった。がれきだらけの町の中で生かされたことを実感し、町を再建するのが生き残った我々の使命だと思った」

――昨年３月、旧防災対策庁舎の町有化を決めた。

「保存か解体かを決める期限は２０３１年だったが、あの場所で被災した人間として、自分自身が決めなければという思いがあった。次の人に大変な判断を託すのは避けたかった。

解体を願う遺族も、保存を望む遺族も間違っていない。どちらの考えも痛いほど分かる。私だけではなく、町民の色々な思いが詰まっている場所だ。保存を決めたのは、想定外の災害は起きるということを庁舎を通じて伝え、将来の子どもたちの命を守るためだ」

――退任後は震災とどう向き合っていくか。

「ハード面の事業を完了させたことで役目を一つ果たせたという思いはあるが、今後も経験を伝え続けたい。宮城県、岩手県、福島県の沿岸部で、震災で九死に一生を得た首長は自分だけだと思う。希有（けう）な体験をした人間として、人々が命を守るためにメッセージを発信することが課せられた役割だと思っている」