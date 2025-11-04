中国広東省広州市にある縫製工場で梱包（こんぽう）された衣類/Casey Hall/Reuters

パリ（CNN）中国発のネット通販「SHEIN（シーイン）」は3日、フランス市場へのアクセスを遮断するとの警告を受けて、自社サイトでのセックスドールの販売を全面的に禁止すると発表した。

フランスの不正取引の監視機関DGCCRFは、シーインが「子どものような外見」のセックスドールを販売していたとして非難。DGCCRFは声明で「サイト上の説明と分類から判断すると、コンテンツが児童ポルノ的性質を持つことは疑いようがない」と述べた。

CNN提携局のBFMTVによると、これらの人形は3日午前4時ごろまで、フランス向けサイトで購入可能だった。これを受け、フランスのレスキュール経済相が強い警告を発した。

レスキュール氏はBFMTVに対し、「このような行為が繰り返されるなら、我々には、シーインのプラットフォームのフランス市場へのアクセスを禁止する権利がある」と述べ、「このおぞましい商品は違法だ」と言い添えた。

シーインは3日、CNNへの声明で、すべてのセックスドール製品を全面的に禁止し、プラットフォームから関連するすべての商品リストと画像を削除したと述べた。包括的な見直しが行われている間、「アダルト商品」のカテゴリーを一時的にリストから削除したという。

シーインのドナルド・タン会長は、児童搾取との闘いはシーインにとって交渉の余地はないと述べた。

シーインは先に出した声明でも、問題を認識した時点で、こうした商品の販売を停止したと明らかにしていた。

今回の騒動は、シーインにとって最悪のタイミングとなった。同社は、5日に世界初の常設販売店をパリでオープンする予定で、その後もフランス各地での店舗展開を目指している。

レスキュール氏によると、フランス当局は今回の事案について、検察や通信規制当局にも送致した。

DGCCRFは声明で、フランスの法律に基づき、「電子ネットワーク」上での小児性愛コンテンツの共有は、最高7年の禁錮と10万ユーロ（約1700万円）の罰金が科せられると述べた。また、シーインの販売実態は未成年者が同サイトで性的なコンテンツにアクセスすることを防ぐ仕組みが不十分であることを示していると指摘した。これもフランスでは犯罪に当たる。