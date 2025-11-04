高木豊のドラフト総括 パ・リーグ 後編

（前編：高木豊がパ・リーグでドラフト戦略を高く評価した球団は？ 佐々木麟太郎を指名のソフトバンクは「余裕を感じさせる」｜「ソフトバンク・日ハム・オリックス」編＞＞）

高木豊氏のパ・リーグのドラフト総括後編。今季に苦しんだチームの指名について、どのように評価したのか。



２球団競合となった健大高崎高の石垣の交渉権を獲得した、ロッテのサブロー新監督 photo by Sankei Visual





◆楽天【◎】

１位 藤原聡大（投手／花園大）

２位 伊藤樹（投手／早稲田大）

３位 繁永晟（内野手／中央大）

４位 大栄利哉（捕手／学法石川高）

５位 伊藤大晟（投手／れいめい高）

６位 九谷瑠（投手／王子）

７位 阪上翔也（外野手／近畿大）

関西屈指の右腕・藤原の単独指名に成功。２位でも即戦力として期待の右腕・伊藤を指名するなど、ウイークポイントだった右の先発候補の補強に注力した。

「藤原の投げる球は相当"強い"ですよ。どこかの球団が外れ１位で指名するかと予想していましたが、競合したくなかったと思いますし、１位指名も納得です。楽天は内星龍や荘司康誠が伸び悩んでいて、右の先発投手が不足しています。まだ粗削りな部分はありますが、大学生の投手のなかではスケール感は一番かもしれません。



２位の伊藤も先発候補です。40歳の岸孝之がチームの右投手で勝ち頭ですが、シーズンを通して考えたらスタミナ面で厳しくなりますよね。それと、３位の繁永は守備がうまい。昨年獲った宗山塁が一定の活躍をして、村林一輝がブレイク、黒川史陽もシーズン後半にいい活躍を見せるなど、「内野手は必要ないのでは」とも思ったのですが、黒川をファーストに移してセカンドに繁永を入れたりもできますし、彼が期待通りに成長すれば、若くてしっかりした内野陣が完成しますね」

◆西武【◎】

１位 小島大河（捕手／明治大）

２位 岩城颯空（投手／中央大）

３位 秋山俊（外野手／中京大）

４位 堀越啓太（投手／東北福祉大）

５位 横田蒼和（内野手／山村学園高）

６位 川田悠慎（外野手／四国銀行）

バッティングが売りの捕手、小島の１位指名を事前公表し、単独１位指名に成功。２位以降も野手を３人指名するなど、日本ハム同様に野手中心の指名となった。

「小島のバッティングは即戦力として大いに期待です。パンチ力もあるし、バットコントロールもいい。キャッチャーとしてはこれから経験値を積んでいかなければいけませんが、これだけバッティングがうまいのは、センスがいい証拠でしょうね。最近は『キャッチャーは打てなくてもいい』という考えは薄れてきていますし、打てる捕手も増えてきましたからね。

２位の岩城は体ががっちりしていて、力強い真っすぐを投げます。先発というよりも、リリーフで力を発揮できるタイプだと思います。４位の堀越は球速があっていい球を投げます。まだ粗削りでちょっと制球に難がありますが、そこを克服できれば戦力になると思います」

◆ロッテ【◎】

１位 石垣元気（投手／健大高崎高）

２位 毛利海大（投手／明治大）

３位 奥村頼人（投手／横浜高）

４位 櫻井ユウヤ（内野手／昌平高）

５位 冨士隼斗（投手／日本通運）

６位 岡村了樹（捕手／富島高）

７位 田中大聖（投手／Honda鈴鹿）

高校生No.1右腕の石垣との交渉権を引き当て、２位には大学生屈指の左腕・毛利を指名。以降も、横浜高時代にエースで４番を務めた奥村を３位、４位で高校屈指のスラッガー・櫻井を指名するなど、充実のドラフトとなった。

「石垣は常時150キロ以上の球を投げられますが、出力に対して体がちょっと弱いので、焦らず慎重に育てるべきかなと。体を仕上げてから投げさせたほうがいいでしょうね。順調にいけば、世界に羽ばたけるような素材の投手だと思います。

毛利は、大学生ではNo.1の左投手だと思いますし、間違いなく即戦力。よく２位で残っていたなと思います。出力を上げて三振を取りにいく時と、そうじゃない時のメリハリがあるピッチャーで、センスを感じます。今のロッテは小島和哉がピリっとしませんが、小島に代わって左投手の柱になる可能性も感じます。

３位の奥村は左投手ですが、バッティングもいい。二刀流はないと思いますが、投手で伸びなかったらバッターで勝負させるかもしれません。それくらいバッティングセンスがありますから、育成に焦る必要はないです」

【プロフィール】

高木豊（たかぎ・ゆたか）

1958年10月22日、山口県生まれ。1980年のドラフト３位で中央大学から横浜大洋ホエールズ（現・横浜DeNAベイスターズ）に入団。二塁手のスタメンを勝ち取り、加藤博一、屋鋪要とともに「スーパーカートリオ」として活躍。ベストナイン３回、盗塁王１回など、数々のタイトルを受賞した。通算打率.297、1716安打、321盗塁といった記録を残して1994年に現役を引退。2004年にはアテネ五輪に臨む日本代表の守備・走塁コーチ、DeNAのヘッドコーチを2012年から２年務めるなど指導者としても活躍。そのほか、野球解説やタレントなど幅広く活動し、2018年に開設したYouTubeチャンネルも人気を博している。