「服探しに悩む」低身長さんへ！【studio CLIP】店員さんがお手本♡「最旬コーデ」

「身長が低めだと、コーデのバランスを取るのが難しい……」そんな悩みを抱えている人へ。それなら今すぐ、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんコーデを参考にしてみて。今回は、身長155cmのスタッフmitaさんの「最旬コーデ」をピックアップ。ゆるっとシャツにタイトスカートを合わせた抜け感コーデや、アースカラーでまとめた辛口コーデ等、低身長さんが参考にしてほしい着こなしを厳選しました。服選びに迷ったときのヒントが見つかるかも。

頑張りすぎない秋のシャレ見えスタイル

ゆるっと羽織ったチェックシャツが主役の、抜け感たっぷりな秋コーデ。ほどよく落ち感のあるシルエットが、大人の余裕を演出します。チェックシャツのボルドーとトーンを合わせたブラウンのスカートで、鮮度の高いスタイリングに。タイトスカートはハイウエストに着こなし、すとんと落ちる長め丈のシャツと相まって、Iラインのスタイルアップ効果を発揮してくれるはず。

甘さ控えめな大人フェミニンスタイル

クリーンな白カーディガンと、小花柄の刺しゅうが施されたタイトスカートを合わせたほどよく甘めなカジュアルコーデ。透け感のあるスカートとニットの異素材MIXが、重たくなりがちな秋冬スタイルを軽やかに見せてくれるはず。Vネックのカーディガンは、顔まわりのすっきり見せにひと役買ってくれそう。足元はボリュームのあるブーツで甘さを引き締めつつ、全体をバランス良く見せています。

セットアップをデイリー仕様にアップデート

マニッシュなヘリボーンのジャケットとパンツを、キャップ & ボリュームスニーカーでカジュアルダウン。かっちりしすぎず、ほどよく抜け感を楽しめる大人のデイリースタイルに落とし込んだmitaさん。パンツの裾を程よく絞り、ダボつきすぎない絶妙なバランスで穿きこなすことで、脚をすらりと長く見せています。首元にはパール調のアクセサリーを重ねて、ラフさのなかに女性らしさをひとさじプラス。赤のバッグを差し色に、アクセントをきかせたテクニックもぜひ参考に。

アースカラーでも地味見え回避！

ベージュ × ブラウンのアースカラーでまとめた、ちょっぴり辛口なコーデにも注目。直線的な縦ラインを強調するヴィンテージライクなワークジャケットに、ボリューミーなワイドパンツを合わせてメリハリのあるシルエットに。アクセサリーをじゃらっと重ねて、視線を分散させつつ、色による地味見えは回避。レザー調のバッグと靴が、コーデの完成度をさらに高めています。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase